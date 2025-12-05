Megszakad a szív: Így néz ki Galambos Erzsi sírja a születésnapján

Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, érdemes és kiváló művész, a Budapesti Operettszínház, a József Attila Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Galambos Erzsi születésnapján összeszedtük életének legszebb pillanatait.

Galambos Erzsi munkássága kiemelkedő volt az egész szakmában (Fotó: mw archív)

Galambos Erzsi szerepei legendásak maradnak

A párját ritkító színművész már gyermekkora óta a színház szerelmese volt. Gyerekszínészként indult pályafutása, majd hamar bebizonyította kivételes tehetségét.

Sokszínűségét többször is megmutatta a nagyközönségnek: Főként modern zenés darabok főszereplőjeként aratta sikereit, de játszott jelentős prózai szerepeket is. Számos magyar filmben, illetve tévéjátékban szerepelt. Hangi adottságaival, tánctudásával és elképesztő színpadi jelenlétével elvarázsolta a nézőket és magát a szakmát is.

A musicalkirálynő két évvel ezelőtt méltósággal viselt, hosszas betegség után hunyt el, halála pedig örök veszteség marad a színház és a filmművészet számára.

Végső nyughelye a Farkasréti temetőben található, így néz ki most a legendás színésznő sírhelye:

Galambos Erzsi nyughelye a Farkasréti temető Művészparcellájában található, a síremlék ma is szépen gondozott (Fotó: bors)

Pásztor Erzsit is megrázta Galambos Erzsi halála

Az örök primadonnáról születésének napján Pásztor Erzsi is megemlékezett a Borsnak. Habár a két színésznő kapcsolatát karrierjük elején még egy egészséges rivalizálás jellemezte, mindketten mélységesen tisztelték egymás munkásságát.

A maga területén fantasztikus volt. Remek színésznő és remek táncosnő volt

– kezdte a színművésznő, aki maga is egy rendkívüli tehetség.

Pásztor Erzsit megrázta Galambos Erzsi halála (Fotó: Nagy Zoltán/Bors)

"A közönség imádta, gyönyörű szép volt, és nagyon-nagyon tudta azt a szakmát, amit ő csinált. Énekelt, táncolt, steppelt, levett mindenkit a lábáról” – idézte fel emlékeit pályatársáról.

A Balázs Béla díjas színművész elárulta, szerinte mi volt Galambos Erzsi sikerének titka.

Alázatos volt, rengeteget gyakorolt, és szent volt neki a színház. Rengeteget próbált, olyan nem fordulhatott elő, hogy ő felkészületlenül lépett volna a színpadra. Rendszeresen énekórákat vett, a legjobb tanároktól tanult. Erzsit semmiben sem tudták volna befolyásolni, mert ő annyira profi volt a szakmájában. Ez egy példa lehetne a mai fiataloknak

– nyilatkozta lapunknak.