Nigériától a karácsonyfáig: Fekete Pákó elhozza Afrikát az ünnepekre

Fekete Pákónak sok oldalát megismerhettük az évek során, de az ünnepi időszak bensőséges pillanatai eddig rejtve maradtak. Most bepillantást enged abba, milyen számára a karácsony szerelmével, több ezer kilométerre élő családtagjaival, valamint elárulja azt is, hogy milyen hagyományok szerint tölti karácsonyát évről évre.
Fekete Pákó neve újra és újra felbukkan különböző eseményeken, az ünnepi és évzáró rendezvényeken, hiszen az év végén különösen sok fellépésre hívják. „Jól vagyunk a párommal, egészségesek vagyunk, és nagyon várjuk az ünneplést” – mondja az előadó a Borsnak, aki örül annak, hogy az őszi-téli időszakot influenza nélkül megúszta. Erre szükség is van, hiszen a haknik során mindig a jókedvet és a slágereket viszi magával, amelyeket a közönség jól ismer.
Előadóként rengeteg karácsonyi buli és céges rendezvény tölti ki a napjait, ám számára fontos, hogy a párkapcsolatára is jusson idő. „Igyekszem mindenhol megfelelni, de a szerelmemmel közösen készülünk a karácsonyra” – meséli. A közös készülődés része a lakás ünnepi díszbe öltöztetése is: Pákó saját maga választja ki a legszebb karácsonyfát, és az egész otthont feldíszíti, mert számára ez teremti meg az igazi hangulatot.
Az ünnepi asztal sem maradhat különleges fogások nélkül. A hal kiemelt szerepet kap, hiszen gyerekkora óta nagy kedvence. Halleves és hekk kerül az asztalra, amelyeket párja készít el.
Nigériában gyerekként a tóhoz mentünk horgászni, nem boltban vettük a halat, hanem kifogtuk és megfőztük
– idézi fel az emlékeit. Afrikában az ünnepi ételek közé tartozik a hal, a rizibizi és az egusi is, amelyek nagy családi ebédeket jelentettek számukra, hiszen öt testvérrel nőtt fel.
Ma már a családtagjai a világ különböző pontjain élnek: Amerikában, Kanadában és Nigériában, így karácsonykor leginkább online videóhívásokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Bár a távolság nagy, az összetartozás érzése megmaradt. A zene, a család és a szerelem egyszerre van jelen az életében, miközben a rajongók továbbra is élvezhetik a Fekete Pákó dalok lendületét az ünnepi színpadokon is.
