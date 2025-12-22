Nigériától a karácsonyfáig: Fekete Pákó elhozza Afrikát az ünnepekre

Fekete Pákónak sok oldalát megismerhettük az évek során, de az ünnepi időszak bensőséges pillanatai eddig rejtve maradtak. Most bepillantást enged abba, milyen számára a karácsony szerelmével, több ezer kilométerre élő családtagjaival, valamint elárulja azt is, hogy milyen hagyományok szerint tölti karácsonyát évről évre.

Fekete Pákó a magyar hagyományok szerint ünnepli a karácsonyt (Fotó: Mediaworks Archív)

Fekete Pákó választja ki a fát

Fekete Pákó neve újra és újra felbukkan különböző eseményeken, az ünnepi és évzáró rendezvényeken, hiszen az év végén különösen sok fellépésre hívják. „Jól vagyunk a párommal, egészségesek vagyunk, és nagyon várjuk az ünneplést” – mondja az előadó a Borsnak, aki örül annak, hogy az őszi-téli időszakot influenza nélkül megúszta. Erre szükség is van, hiszen a haknik során mindig a jókedvet és a slágereket viszi magával, amelyeket a közönség jól ismer.

Előadóként rengeteg karácsonyi buli és céges rendezvény tölti ki a napjait, ám számára fontos, hogy a párkapcsolatára is jusson idő. „Igyekszem mindenhol megfelelni, de a szerelmemmel közösen készülünk a karácsonyra” – meséli. A közös készülődés része a lakás ünnepi díszbe öltöztetése is: Pákó saját maga választja ki a legszebb karácsonyfát, és az egész otthont feldíszíti, mert számára ez teremti meg az igazi hangulatot.

Rengeteg helyen megfordul az életvidám énekes (Fotó: Facebook)

Közös karácsonyozás több ezer kilométerről

Az ünnepi asztal sem maradhat különleges fogások nélkül. A hal kiemelt szerepet kap, hiszen gyerekkora óta nagy kedvence. Halleves és hekk kerül az asztalra, amelyeket párja készít el.

Nigériában gyerekként a tóhoz mentünk horgászni, nem boltban vettük a halat, hanem kifogtuk és megfőztük

– idézi fel az emlékeit. Afrikában az ünnepi ételek közé tartozik a hal, a rizibizi és az egusi is, amelyek nagy családi ebédeket jelentettek számukra, hiszen öt testvérrel nőtt fel.

Ma már a családtagjai a világ különböző pontjain élnek: Amerikában, Kanadában és Nigériában, így karácsonykor leginkább online videóhívásokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Bár a távolság nagy, az összetartozás érzése megmaradt. A zene, a család és a szerelem egyszerre van jelen az életében, miközben a rajongók továbbra is élvezhetik a Fekete Pákó dalok lendületét az ünnepi színpadokon is.