Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Olimpia, Lázár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Könnyfakasztó fotó: rejtélyes gyászoló járt Fábián Juli emlékhelyénél

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 13:50
emlékpadénekesnőFábián Juli
December 16-án volt 8 éve, hogy az énekesnő szervezete feladta a küzdelmet a súlyos betegséggel szemben. Fábián Julit azóta képtelenség elfelejteni.
Trinity
A szerző cikkei

December 16-án, kedden volt napra pontosan 8 éve, hogy egy csillag örökre kihunyt a magyar könnyűzene egén. Fábián Juli halála 2017-ben az egész országot mélyen megrázta: ő az a kivételes tehetségű énekesnő, aki csak 37 évet kapott a sorstól.

Fábián Juli 37 évet kapott a sorstól.
Fábián Juuli maga volt a napfény: 8 éve hunyt el az énekesnő (Fotó: YouTube)

A súlyos daganatos betegségben elhunyt jazz-énekesnőt 2018. januárjában helyezték végső nyugalomra, a család kérésére szűk körben, a nyilvánosság teljes kizárásával, a rajongók részére pedig egy hivatalos búcsúztatót szerveztek. Talán ez az oka annak, hogy máig nem lehet tudni, hol van pontosan Fábián Juli sírja.

Az viszont biztos, hogy egy emlékpadot avattak fel a tiszteletére Budapesten, egészen pontosan a Normafán. Juli ugyanis imádott ott sétálni, amikor megtudta, hogy beteg, akkor is rengeteg időt töltött arrafelé. Ezért 2018. májusában barátai, rokonai és zenésztársai különleges padot avattak az énekesnő emlékére

Szívszorító, így emlékeztek a Normafán Fábián Julira

Ehhez a padhoz látogatott el december 16-án, a szomorú évforduló napján a Bors munkatársa, aki megrendülten látta, hogy valaki egy mécsest helyezett el ott, köré pedig egy szívecskét formált gallyakból.

Fábián Juli emlékpadja a Normafán.
Így nézett ki az évforduló napján a Fábián Juli emlékpad (Fotó: Bors)

Bár azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ki emlékezett így Fábián Julira, az biztos, hogy egy ország zárta őt a szívébe.

Drámai fotó került elő Fábián Juliról

Galler András, művésznevén Indián azok közé tartozik, akik a halála előtt nem sokkal még együtt dolgozhattak Julival. A videóklip-rendező 2017. nyarán forgatott vele, a szünetben pedig egy werkfotót is készített róla. Bár a kép már akkor nagyon baljós volt, igazi jelentését csak utólag nyerte el.

„A képen Juli egy háztetőn ül. Utólag nagyon durva, hogy nyár volt, de akkor brutális viharfelhők jelentek meg mögötte, majd utána megint kitisztult az ég. Amikor mostanában a képre pillantok, sajnos az jut eszembe, hogy talán ez az utolsó hivatalos fotó, ami készült róla. Én minden forgatáson fotózok, és sosem beállított képeket készítek, amit nagyon szoktak szeretni, ez is egy ilyen volt”

fogalmazott Indián, aki meg is mutatta az egyik utolsó fotót Fábián Juliról.

Ide kattintva te is megnézheted!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu