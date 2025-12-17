Könnyfakasztó fotó: rejtélyes gyászoló járt Fábián Juli emlékhelyénél

December 16-án, kedden volt napra pontosan 8 éve, hogy egy csillag örökre kihunyt a magyar könnyűzene egén. Fábián Juli halála 2017-ben az egész országot mélyen megrázta: ő az a kivételes tehetségű énekesnő, aki csak 37 évet kapott a sorstól.

Fábián Juuli maga volt a napfény: 8 éve hunyt el az énekesnő (Fotó: YouTube)

A súlyos daganatos betegségben elhunyt jazz-énekesnőt 2018. januárjában helyezték végső nyugalomra, a család kérésére szűk körben, a nyilvánosság teljes kizárásával, a rajongók részére pedig egy hivatalos búcsúztatót szerveztek. Talán ez az oka annak, hogy máig nem lehet tudni, hol van pontosan Fábián Juli sírja.

Az viszont biztos, hogy egy emlékpadot avattak fel a tiszteletére Budapesten, egészen pontosan a Normafán. Juli ugyanis imádott ott sétálni, amikor megtudta, hogy beteg, akkor is rengeteg időt töltött arrafelé. Ezért 2018. májusában barátai, rokonai és zenésztársai különleges padot avattak az énekesnő emlékére.

Szívszorító, így emlékeztek a Normafán Fábián Julira

Ehhez a padhoz látogatott el december 16-án, a szomorú évforduló napján a Bors munkatársa, aki megrendülten látta, hogy valaki egy mécsest helyezett el ott, köré pedig egy szívecskét formált gallyakból.

Így nézett ki az évforduló napján a Fábián Juli emlékpad (Fotó: Bors)

Bár azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ki emlékezett így Fábián Julira, az biztos, hogy egy ország zárta őt a szívébe.

Drámai fotó került elő Fábián Juliról

Galler András, művésznevén Indián azok közé tartozik, akik a halála előtt nem sokkal még együtt dolgozhattak Julival. A videóklip-rendező 2017. nyarán forgatott vele, a szünetben pedig egy werkfotót is készített róla. Bár a kép már akkor nagyon baljós volt, igazi jelentését csak utólag nyerte el.

„A képen Juli egy háztetőn ül. Utólag nagyon durva, hogy nyár volt, de akkor brutális viharfelhők jelentek meg mögötte, majd utána megint kitisztult az ég. Amikor mostanában a képre pillantok, sajnos az jut eszembe, hogy talán ez az utolsó hivatalos fotó, ami készült róla. Én minden forgatáson fotózok, és sosem beállított képeket készítek, amit nagyon szoktak szeretni, ez is egy ilyen volt”

– fogalmazott Indián, aki meg is mutatta az egyik utolsó fotót Fábián Juliról.

Ide kattintva te is megnézheted!