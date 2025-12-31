Legemlékezetesebb karácsonyáról és szilvesztereiről mesélt Dévényi Tibor

79 éves lesz jövő februárban Dévényi Tibor, tévés-rádiós műsorvezető, az ország egyik első dj-je. Jelenleg is van műsora a Retro Rádióban, de egészsége már nem a régi.
„Közel a nyolcvanhoz bottal járok évek óta. Semmi perspektíva. Élek, vagyok. A Retro Rádióban minden szombaton van két órám, ez nagy siker, ez a fő tevékenységem. Néha elmegyek egy koncertre, feltéve, ha nincs messze” – mesélte megkeresésünkre.
Mindig van nálam egy elektromos gyertya. Ha van olyan barátom, akinek nem tudok elmenni a temetésére, akkor meggyújtom ezt a gyertyát. Helyben gyászolok mindenkit, aki közel állt hozzám, és elment a túlvilágra. Sajnos gyakoriak a temetések… A nyolcvanhoz közel engem érzékenyen érint. Márait szeretném idézni: nem vagyok féltékeny senkire, csak egyre, a fiatalságra. A mi szakmánkban a kor, a fiatalság nagyon fontos, és azzal nem lehet mit csinálni, nem jön vissza.
Feleségét három éve vette el, ő 14 évvel fiatalabb, persze mindenben segíti, de Cintula temetésére így sem tudott elmenni.
Egyszer a Három kívánsággal voltunk Izraelben, Betlehemben. Amikor megmutatták, hogy itt született a Jézuska, akkor mondtam magamban, hogy na, ezt a részt külön kiemeljük! Úgy konferáltam fel, hogy kedves gyerekek, ide fog születni néhány perc múlva a Jézuska, és innen indul a Három kívánság. Az, hogy Betlehemből köszöntöttem a nézőket, az emlékezetes marad.
Az ünnepek alatt a szenteste kivételével gyakorlatilag mindig dolgozott, mint meséli, december 25-én és 26-án is munkái voltak karácsonyi bálokban, de azokat már nem csinálja. Ha vannak meghívások, csak a közelieket vállalja el.
Kedvenc ajándéka, ami kapott vagy adott volna, nem volt:
A legfontosabb ajándék a szeretet. Kállai Feri bácsi mindig mondogatta, hogy Tibikém, ne öregedj meg... Nem értettem, miért mondja, de ma már értem. Ha elérünk egy kort, akkor már csak annak örülünk, ha mindenki körülöttünk egészséges.
A szilvesztert nem szereti kimondottan. „Akkor az emberek nem a zenére figyelnek, inkább megy az ivászat, a nagy evés. Arra emlékszem, hogy gyakran az autóban ért az éjfél. Ez régen volt, a haknis időszakban: megszólalt a himnusz, én meg autóban ücsörögtem” – emlékezett vissza.
Nincs újévi fogadalmam, az életet rábízom a sorsra. Nem vagyok megfogadós típus. Én a sorsra bízom magam: most, hogy bicegek, bottal járok, nagyon szomorúvá tesz. De már megszoktam, túl kell élni... Idén sem lesz fogadalmam.
Baráti társasággal nemigen szilveszterezett, mert mindig dolgozott az év utolsó estéjén. „Idén pláne nem megyek társaságba, táncolni sem tudok már, inkább megnézem a szilveszteri tévéműsort. De szinte nem is nézek tévét, inkább olvasok. Mindenféle könyvet elolvasok, főképp a kalandos regényeket, Gárdonyitól Rejtő Jenőig, mindent. Nagyon sok elmaradásom van a sok fellépés miatt, ezeket az időket pótlom be” – mesélte.
A sport is érdekel, focimeccseket nézek. Kedvenc csapatomról nem beszélnék, egy műsorvezető ezt jobb, ha nem árulja el. A jó focit szeretem. Maradona, Sócrates, Kevin Keegan... sok futballista világsztárral hozott össze a sors. Amikor Nápolyban forgatunk, a gyártásvezető ment kifizetni a szállodai számlát, de közölték vele, hogy Maradona úr már kifizette... kevés ilyen riporter van, akinek Diego állta a szállását! A brazil válogatott Sócrates is nagyon kedves volt, ő amúgy ortopéd sebész volt, 35-ös lábbal... Nem élt nagylábon, ezt nem mondhatják róla!
Dévényi Tibor, aki már végrendeletét is megírta, fel-feltűnik tévéműsorokban: mind mondja, sokat hívják, de már csak azokat vállalja, amelyekben nem kell nagyon mozogni. Mint mondta, a haláltól egyáltalán nem fél, nagyon sok mindent kapott az élettől.
