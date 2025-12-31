Legemlékezetesebb karácsonyáról és szilvesztereiről mesélt Dévényi Tibor

79 éves lesz jövő februárban Dévényi Tibor, tévés-rádiós műsorvezető, az ország egyik első dj-je. Jelenleg is van műsora a Retro Rádióban, de egészsége már nem a régi.

Dévényi Tibort zavarja, hogy bottal jár (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin archív)

„Közel a nyolcvanhoz bottal járok évek óta. Semmi perspektíva. Élek, vagyok. A Retro Rádióban minden szombaton van két órám, ez nagy siker, ez a fő tevékenységem. Néha elmegyek egy koncertre, feltéve, ha nincs messze” – mesélte megkeresésünkre.

Dévényi Tibor gyásza: sok barát, munkatárs elhunyt

Mindig van nálam egy elektromos gyertya. Ha van olyan barátom, akinek nem tudok elmenni a temetésére, akkor meggyújtom ezt a gyertyát. Helyben gyászolok mindenkit, aki közel állt hozzám, és elment a túlvilágra. Sajnos gyakoriak a temetések… A nyolcvanhoz közel engem érzékenyen érint. Márait szeretném idézni: nem vagyok féltékeny senkire, csak egyre, a fiatalságra. A mi szakmánkban a kor, a fiatalság nagyon fontos, és azzal nem lehet mit csinálni, nem jön vissza.

Feleségét három éve vette el, ő 14 évvel fiatalabb, persze mindenben segíti, de Cintula temetésére így sem tudott elmenni.

Dévényi Tibor emlékezetes karácsonya

Egyszer a Három kívánsággal voltunk Izraelben, Betlehemben. Amikor megmutatták, hogy itt született a Jézuska, akkor mondtam magamban, hogy na, ezt a részt külön kiemeljük! Úgy konferáltam fel, hogy kedves gyerekek, ide fog születni néhány perc múlva a Jézuska, és innen indul a Három kívánság. Az, hogy Betlehemből köszöntöttem a nézőket, az emlékezetes marad.

Az ünnepek alatt a szenteste kivételével gyakorlatilag mindig dolgozott, mint meséli, december 25-én és 26-án is munkái voltak karácsonyi bálokban, de azokat már nem csinálja. Ha vannak meghívások, csak a közelieket vállalja el.

Dévényi Tibort sokan hívják még fellépésekre (Fotó: Kiss Annamarie)

Kedvenc ajándéka, ami kapott vagy adott volna, nem volt:

A legfontosabb ajándék a szeretet. Kállai Feri bácsi mindig mondogatta, hogy Tibikém, ne öregedj meg... Nem értettem, miért mondja, de ma már értem. Ha elérünk egy kort, akkor már csak annak örülünk, ha mindenki körülöttünk egészséges.

Dévényi Tibor autóban szilveszterezett

A szilvesztert nem szereti kimondottan. „Akkor az emberek nem a zenére figyelnek, inkább megy az ivászat, a nagy evés. Arra emlékszem, hogy gyakran az autóban ért az éjfél. Ez régen volt, a haknis időszakban: megszólalt a himnusz, én meg autóban ücsörögtem” – emlékezett vissza.

Nincs újévi fogadalmam, az életet rábízom a sorsra. Nem vagyok megfogadós típus. Én a sorsra bízom magam: most, hogy bicegek, bottal járok, nagyon szomorúvá tesz. De már megszoktam, túl kell élni... Idén sem lesz fogadalmam.

Baráti társasággal nemigen szilveszterezett, mert mindig dolgozott az év utolsó estéjén. „Idén pláne nem megyek társaságba, táncolni sem tudok már, inkább megnézem a szilveszteri tévéműsort. De szinte nem is nézek tévét, inkább olvasok. Mindenféle könyvet elolvasok, főképp a kalandos regényeket, Gárdonyitól Rejtő Jenőig, mindent. Nagyon sok elmaradásom van a sok fellépés miatt, ezeket az időket pótlom be” – mesélte.