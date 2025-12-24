Meghitt karácsony – Dér Heni fehérbe öltözött családjával

Dér Heni és családja fehérben kívánt boldog karácsonyt követőinek.

Dér Heni családja karácsony alkalmából küldött képet Fotó: archív / hot! magazin

Dér Heni családja fehérbe borult

Heni férjével, Bakos Gergellyel, valamint két gyermekükkel, Bendegúzzal és Blankával állt a kamerák elé.

Karácsonyfájuk előtt készítettek közös fotót, miközben Blanka és Bendegúz a karácsonyfa díszeit nézegették, Heni és Gergely pedig fehérben élvezték a családi hangulatot.

A kép alatt Heni mindenkinek csodával teli, békés ünnepeket kívánt.

