Visszatér a Dáridó! Zámbó Jimmy hangja is felcsendül. Mutatjuk, hogyan!

Hosszú kihagyás után tér vissza Galambos Lajos nevével összeforrt mulattató műsor. Lagzi Lajcsi Dáridója a TV2-n járul hozzá az óév méltó búcsúztatásához. A sztárvendégek között szerepel a Bon-Bon, Csonka András, Erox Martini, Kökény Attila, Kökény Lali – és Bradics Jácint is!

Nyáron kezdődtek a próbák: akkor a Szenes Iván-emlékestre készült Galambos Lajos, Bradics Jácint és Tilinger Attila. Most pedig a szilveszteri Dáridóban zenél Jácint Lajcsival, Attila pedig rendezője és live editora a produkciónak (Fotó: Facebook/Bradics Jácint)

A Dáridó fellépői között Bradics Jácint neve is szerepel

Bradics Jácint A Dal 2024-es évadában tűnt fel, és lopta be magát a nézők szívébe, akik egészen a döntőig repítették a szerény, de annál tehetségesebb tini fiút. A műsorban saját dalát énekelte, de hamarosan kiderült, a feldolgozásokban is otthon van, Zámbó Jimmy dalait pedig egyenesen A Király hangszínén képes elénekelni! Varázslatos hangja pedig szilveszter éjjel a TV2-n visszatérő Dáridóban lesz hallható!

A szilveszteri és jövő évi terveiről Bradics Jácint a Borsnak elmondta:

„Az év első felében ismét tervezünk egy stúdiókoncertet a Petőfi Rádióban, mivel a lemezt ott még nem mutattam be. Szeptemberben jelent meg a debütáló albumom, így egyelőre komplett lemezanyagon nem gondolkodunk, de készülnek dalok és majd kiderül, mikor jelenik meg a következő. Először szeretném ezeket az új dalokat minél szélesebb közönségréteggel megismertetni” – taglalta majd a jelenleg legfontosabb eseményre koncentrálva elárulta:

Amire most nagyon koncentrálok, az a szilveszter, hiszen a visszatérő Dáridó egyik sztárvendégeként léphetek színpadra majd és ez azt hiszem az idei év megkoronázása lesz, ami után a 2026-os év sem lehet rosszabb

– tökélte el mosolyogva Jácint, akinek korábban menedzsere, dalszerzője, Tilinger Attila is büszkén mesélt a különleges közös munkáról.

„Lajcsival régről eredeztethető a barátságunk, a közös szakmai pont pedig az, hogy szívügyünk a fiatal tehetségek felkarolása. A tévéműsorom számos énekest »nevelt ki«, a Dáridó pedig az elmúlt huszonöt év sztárgyára volt hazánkban. Bár Dáridó most nincs, azért Lajcsi mindig rajta tartja a szemét a tehetségeken, főleg ha az én mentoráltjaimról van szó. Tulajdonképpen ő szólt nekem, hogy látja a lehetőséget Bradics Jácintban, és akár zenélhetnének együtt” − fogalmazott még nyáron az énekes, producer.