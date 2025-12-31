Visszatér a Dáridó! Zámbó Jimmy hangja is felcsendül. Mutatjuk, hogyan!

Hosszú kihagyás után tér vissza Galambos Lajos nevével összeforrt mulattató műsor. Lagzi Lajcsi Dáridója a TV2-n járul hozzá az óév méltó búcsúztatásához. A sztárvendégek között szerepel a Bon-Bon, Csonka András, Erox Martini, Kökény Attila, Kökény Lali – és Bradics Jácint is!
Bradics Jácint A Dal 2024-es évadában tűnt fel, és lopta be magát a nézők szívébe, akik egészen a döntőig repítették a szerény, de annál tehetségesebb tini fiút. A műsorban saját dalát énekelte, de hamarosan kiderült, a feldolgozásokban is otthon van, Zámbó Jimmy dalait pedig egyenesen A Király hangszínén képes elénekelni! Varázslatos hangja pedig szilveszter éjjel a TV2-n visszatérő Dáridóban lesz hallható!
A szilveszteri és jövő évi terveiről Bradics Jácint a Borsnak elmondta:
„Az év első felében ismét tervezünk egy stúdiókoncertet a Petőfi Rádióban, mivel a lemezt ott még nem mutattam be. Szeptemberben jelent meg a debütáló albumom, így egyelőre komplett lemezanyagon nem gondolkodunk, de készülnek dalok és majd kiderül, mikor jelenik meg a következő. Először szeretném ezeket az új dalokat minél szélesebb közönségréteggel megismertetni” – taglalta majd a jelenleg legfontosabb eseményre koncentrálva elárulta:
Amire most nagyon koncentrálok, az a szilveszter, hiszen a visszatérő Dáridó egyik sztárvendégeként léphetek színpadra majd és ez azt hiszem az idei év megkoronázása lesz, ami után a 2026-os év sem lehet rosszabb
– tökélte el mosolyogva Jácint, akinek korábban menedzsere, dalszerzője, Tilinger Attila is büszkén mesélt a különleges közös munkáról.
„Lajcsival régről eredeztethető a barátságunk, a közös szakmai pont pedig az, hogy szívügyünk a fiatal tehetségek felkarolása. A tévéműsorom számos énekest »nevelt ki«, a Dáridó pedig az elmúlt huszonöt év sztárgyára volt hazánkban. Bár Dáridó most nincs, azért Lajcsi mindig rajta tartja a szemét a tehetségeken, főleg ha az én mentoráltjaimról van szó. Tulajdonképpen ő szólt nekem, hogy látja a lehetőséget Bradics Jácintban, és akár zenélhetnének együtt” − fogalmazott még nyáron az énekes, producer.
A karácsonyi ünneplés után, a karrier szempontjából sok terve és elvárása van 2026-ra, de úgy érzi, az újévi fogadalmak nem neki valók.
Sosem teszek fogadalmat, mert azokat nem tudom betartani. Az a tapasztalatom, hogy ha hozok egy döntést bármilyen téren, akkor azt vagy ott és azonnal cselekedve tartom be és működik, vagy nem lesz belőle semmi. Sokszor csiszolom magamat, miután rájövök egy hibámra, vagy épp figyelmeztetnek egy-egy apró rossz tulajdonságomra, de ehhez nem kell új év, elég egy új nap is
– szögezte le.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.