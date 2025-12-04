Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Egy éve a tenyerén…” - csokor virággal a kezében üzent Dárdai Blanka

szerelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 12:00
Dárdai Blankaüzenetvirág
Az énekesnő újra szerelmes.
KL
A szerző cikkei

Dárdai Blankára rátalált a szerelem. Legalábbis erről tanúskodik az énekesnő legújabb, Instagram-oldalán közzétett bejegyzése.

Dárdai Blanka
Dárdai Blanka újra szerelmes Fotó: Szabolcs László

Dárdai Blanka: Szavak sincsenek arra, mennyire szeretem

A csinos előadót egy étteremből osztott meg képeket az oldalán, ugyanis a párja őt elvitte vacsorázni. A posztból pedig kiderült, hogy a Dárdai Blanka a barátjával már egy éve alkotnak egy párt, akinek most üzent is, hogy mennyire szereti őt.

Egy éve a tenyerén… Szavak sincsenek arra, mennyire szeretem. Ahogy óv, ahogy vigyáz rám, ahogy minden nap megtart

- olvasható az énekesnő bejegyzésében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu