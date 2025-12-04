„Egy éve a tenyerén…” - csokor virággal a kezében üzent Dárdai Blanka

Dárdai Blankára rátalált a szerelem. Legalábbis erről tanúskodik az énekesnő legújabb, Instagram-oldalán közzétett bejegyzése.
A csinos előadót egy étteremből osztott meg képeket az oldalán, ugyanis a párja őt elvitte vacsorázni. A posztból pedig kiderült, hogy a Dárdai Blanka a barátjával már egy éve alkotnak egy párt, akinek most üzent is, hogy mennyire szereti őt.
Egy éve a tenyerén… Szavak sincsenek arra, mennyire szeretem. Ahogy óv, ahogy vigyáz rám, ahogy minden nap megtart
- olvasható az énekesnő bejegyzésében.
