„Egy éve a tenyerén…” - csokor virággal a kezében üzent Dárdai Blanka

Dárdai Blankára rátalált a szerelem. Legalábbis erről tanúskodik az énekesnő legújabb, Instagram-oldalán közzétett bejegyzése.

Dárdai Blanka újra szerelmes Fotó: Szabolcs László

Dárdai Blanka: Szavak sincsenek arra, mennyire szeretem

A csinos előadót egy étteremből osztott meg képeket az oldalán, ugyanis a párja őt elvitte vacsorázni. A posztból pedig kiderült, hogy a Dárdai Blanka a barátjával már egy éve alkotnak egy párt, akinek most üzent is, hogy mennyire szereti őt.

Egy éve a tenyerén… Szavak sincsenek arra, mennyire szeretem. Ahogy óv, ahogy vigyáz rám, ahogy minden nap megtart

- olvasható az énekesnő bejegyzésében.