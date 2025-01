Csepregi Éva: A Gondosóra óriási segítség!

A Gondosóra egy Európában egyedülálló módon bevezetett szolgáltatás, amellyel a bajbajutottak számára egyetlen gombnyomással érkezhet a segítség. A hírről Nyitrai Zsolt politikus, a miniszterelnök főtanácsadója számolt be korábban. Csepregi Éva már csatlakozott a Gondosóra használóihoz és elárulta, hogy a szerkezet fantasztikus, használata kimondottan egyszerű - írja a Metropol.

Gondosóra: Csepregi Éva már kipróbálta és mindenkinek ajánlja (Fotó: Végh István)

Gondosóra: segítségkérés, nem csak vészhelyzet esetére

Csepregi Éva énekesnő lapnak adott interjújában elárulta, neki ugyan még nem feltétlenül volt rá szüksége, de kimondottan örül, hogy elkezdte használni, a Gondosóra jelenléte ugyanis megnyugtató a számára.

Óriási dolog ez, hiszen bármi baj történik, pillanatok alatt intézkedni tudnak. Én azért álltam az ügy mellé, mert azt tapasztalom, hogy nagyon sokan vannak egyedül, köztük rengeteg idős ember, akiknek vannak már problémáik.

A diszpécser szolgálattól tudom, hogy sokan azért is telefonálnak, hogy bejelentkezzenek és elmondják: minden rendben, jól vannak ez pedig ad nekik egy biztonságérzetet, hogy tudnak kihez szólni”- kezdi Éva, aki elmesélte azt is, évekkel ezelőtt nagyon jól jött volna egy ilyen készülék az édesanyjának is.

Sajnos édesanyám már nincs köztünk, de emlékszem, egyszer elesett télen a kertben és csak a szerencsén múlott, hogy nem történt végzetes baleset. Az unokahúgom, aki a közelben dolgozott, éppen hozzá tartott, hogy meglátogassa őt, de ha ez nem lett volna betervezve, akkor egész egyszerűen kihűlt volna, még utólag belegondolni is ijesztő.

Egyszerű használat, gondos kontroll

Csepregi Éva úgy véli, a Gondosóránál egyszerűbb szerkezetet el sem tudna képzelni:

Elegendő egyszer bejelentkezni az elején és már megvan a kapcsolat, a nagy sárga gomb megnyomása után azonnal jelentkezik a diszpécser. Tudják a koordinátákat és azonnal tudják értesíteni a családtagokat is, az ilyen esetekre két kontakt személyt kell megnevezni. A diszpécser küld mentőt és ellátást, de ez csak a magától értetődő része.

Nem csak akkor lehet segítséget kérni, ha valaki elesik a kertben, vagy horgászás közben beleesik a tóba, hanem olyankor is, ha nem feltétlenül akut a helyzet. Meg kell szokni, hogy a Gondosóra ott van az ember közelében, volt már, hogy én is elfelejtettem, de az benne a jó, hogy akkor is jelez, ha készül lemerülni. Ugyanakkor van rá lehetőség, hogy az ember szüneteltesse, nemrég például elutaztam a családommal egy hétvégére és ilyenkor lehet szólni, hogy nem vagyok egyedül. Nagyon okosan, aprólékosan felépített a szerkezet, érdemes élni vele, mert rengeteg ügyben és esetben segített már.”

Az igénylésről bővebben a Gondosóra program oldalán lehet tájékozódni.