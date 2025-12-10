Lukács Sándort megdöbbentette Balázs Péter halála: "Rengeteg közös emlék, kaland fog emlékeztetni rá"

Elhunyt Balázs Péter színművész, rendező, a magyar színházi élet egyik meghatározó alakja. Halálhíre megrendítette pályatársait és a színházi közösséget. A hírre elsőként reagáltak egykori kollégái közül többen is, köztük Lukács Sándor, aki hosszú évekig dolgozott együtt Balázs Péterrel a Vígszínházban.

Lukács Sándor színművészt megrázta Balázs Péter halála (Fotó: Szabolcs László)

Hosszú barátság Balázs Péterrel

Lukács Sándor elmesélte a Borsnak, hogy kapcsolatuk régre nyúlik vissza, rengeteg közös emléke van az elhunyt színművésszel.

Pont most olvastam a hírt. Döbbenetes volt számomra. 1972 óta ismerjük egymást, engem akkor szerződtetett Várkonyi Zoltán a Vígszínházba, Balázs Péter már két éve tag volt. Attól kezdve több mint 20 évig voltunk együtt kollégák

– idézte fel a színművész.

Balázs Péter A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról próbáján (Fotó: Fotó: fortepan.hu)

A két művész számos legendás előadásban állt együtt színpadra, köztük a mára kultikussá vált Képzelt riport egy amerikai popfesztiválon című darabban is. A Vígszínház akkori fiatal csapata, Kern András, Tahi Tóth László, Tordy Géza szoros közösséget alkotott.

„Egy nagyon összetartó jó barátságban voltunk, és egy remek korszaka volt a Vígszínháznak. Sok külföldi vendégjátékon is részt vettünk, úgyhogy rengeteg közös emlék, kaland fog emlékeztetni engem Péterre” – mondta Lukács Sándor.

A színművész azt is felidézte, hogy nemcsak a színházban, hanem a magánéletben is barátok voltak a Péterrel.

Sokszor összejártunk, a családjaink is ismerték egymást. Rettentő szomorú vagyok

– mesélte a megtört Lukács Sándor. Bár Balázs Péter betegsége ismert volt, így is váratlanul érte őket a borzasztó hír.

Nem szakadt meg a kapcsolat

Később, amikor Balázs Péter a Vígszínházból Szolnokra szerződött, a mindennapos közelség megszűnt, de a belső kötelék megmaradt.

„Amikor Péter elkerült, akkor megszakadt ez a folyamatos együttlét. Neki is rengeteg dolga volt ott, én is építettem tovább a saját pályámat. Lazult a kapcsolat, de belül ugyanúgy éreztünk egymás iránt, mint korábban” – tette hozzá.

Balázs Péter szinkronszínészként, színművészként is az ország kedvence volt (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Arra a kérdésre, melyik közös előadásuk maradt számára a legemlékezetesebb, Lukács Sándor azt mondta, nehezen tudna dönteni.