Lukács Sándort megdöbbentette Balázs Péter halála: "Rengeteg közös emlék, kaland fog emlékeztetni rá"

Elhunyt Balázs Péter színművész, rendező, a magyar színházi élet egyik meghatározó alakja. Halálhíre megrendítette pályatársait és a színházi közösséget. A hírre elsőként reagáltak egykori kollégái közül többen is, köztük Lukács Sándor, aki hosszú évekig dolgozott együtt Balázs Péterrel a Vígszínházban.
Lukács Sándor elmesélte a Borsnak, hogy kapcsolatuk régre nyúlik vissza, rengeteg közös emléke van az elhunyt színművésszel.
Pont most olvastam a hírt. Döbbenetes volt számomra. 1972 óta ismerjük egymást, engem akkor szerződtetett Várkonyi Zoltán a Vígszínházba, Balázs Péter már két éve tag volt. Attól kezdve több mint 20 évig voltunk együtt kollégák
– idézte fel a színművész.
A két művész számos legendás előadásban állt együtt színpadra, köztük a mára kultikussá vált Képzelt riport egy amerikai popfesztiválon című darabban is. A Vígszínház akkori fiatal csapata, Kern András, Tahi Tóth László, Tordy Géza szoros közösséget alkotott.
„Egy nagyon összetartó jó barátságban voltunk, és egy remek korszaka volt a Vígszínháznak. Sok külföldi vendégjátékon is részt vettünk, úgyhogy rengeteg közös emlék, kaland fog emlékeztetni engem Péterre” – mondta Lukács Sándor.
A színművész azt is felidézte, hogy nemcsak a színházban, hanem a magánéletben is barátok voltak a Péterrel.
Sokszor összejártunk, a családjaink is ismerték egymást. Rettentő szomorú vagyok
– mesélte a megtört Lukács Sándor. Bár Balázs Péter betegsége ismert volt, így is váratlanul érte őket a borzasztó hír.
Később, amikor Balázs Péter a Vígszínházból Szolnokra szerződött, a mindennapos közelség megszűnt, de a belső kötelék megmaradt.
„Amikor Péter elkerült, akkor megszakadt ez a folyamatos együttlét. Neki is rengeteg dolga volt ott, én is építettem tovább a saját pályámat. Lazult a kapcsolat, de belül ugyanúgy éreztünk egymás iránt, mint korábban” – tette hozzá.
Arra a kérdésre, melyik közös előadásuk maradt számára a legemlékezetesebb, Lukács Sándor azt mondta, nehezen tudna dönteni.
„Rengeteg előadásban voltunk együtt, ami emlékezetes, nem tudnék egyet kiválasztani belőle” – zárta gondolatait a Kossuth-és Jászai Mari-díjas színművész, Lukács Sándor.
Balázs Péter halálával a magyar színház egy ikonikus, sokoldalú alakja távozott. Munkássága, rendezései és alakításai generációk számára jelentettek meghatározó élményt. Egykori kollégái, barátai és a közönség is nagy tisztelettel és szeretettel búcsúznak tőle.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.