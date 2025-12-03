Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az Operaház fantomja: Csengeri Attila vallomása a szerep igazi nehézségéről

fantom
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 16:32
Az operaház fantomjaCsengeri Attilavallomás
Csengeri Attila több mint két évtizede formálja meg a legendás musical titokzatos címszereplőjét. Az Operaház fantomja számára nem csak egy egyszerű feladat, hanem egy életre szóló megtiszteltetés is.
Bors
A szerző cikkei

A világ egyik legismertebb musicalje, Andrew Lloyd Webber ikonikus műve, Az Operaház Fantomja évtizedek óta meghatározó része a zenés színháznak. A Madách Színház évek óta töretlenül állítja színpadra a történet időtlen drámáját, amelyben a szerelem, a féltékenység és a magány egyszerre kap hangsúlyt. Csengeri Attila pedig szinte összeforrt a szereppel, hiszen immár több mint húsz éve ő alakítja a titokzatos Fantom figuráját. Most a Borsnak arról mesélt, mit jelent számára ez a kivételes karakter, és hogyan vált karrierje egyik csúcsélményévé.

Az Operaház Fantomja-Fantomok
Jelenleg Az Operaház Fantomja műsorában három fantom is szerepet kap (Fotó: Bors)

Az Operaház fantomja a csúcs

A színészek számára kevés olyan ikonikus szerep létezik, mint a Fantom. Csengeri Attila pályája során számos főszerepet játszott el, mégis ez a címszerep maradt számára az egyik legmeghatározóbb. A musical történetében különleges helyet foglal el a karakter, amely egyszerre kihívás és ajándék egy művész számára. Attila most elárulta, milyen érzés ilyen nagy formátumú szerepeket életre kelteni:

Ez a színészek álma szerintem. Az Andrew Lloyd Webber-féle musicalek közül a Jézus és az Operaház fantomja a két abszolút férfi címszerep. És ez nekem mind a kettő megadatott. Jézust három színházban játszhattam, és huszonkét éve itt az Operaház fantomját is játszom. Ha csak ez a két főszerep volt az életemben, már nem lehet hiányérzetem. Nyilván Istvántól a Néróig nagyon sok főszerepet eljátszottam, de ezek valahol a csúcsok. Ez a világ legismertebb musicalje, a legepikusabb musicalnek is mondják. Ezt én megélhettem, és huszonkét évig játszhattam, és ha holnap azt mondanák, hogy vége, akkor sem lenne bennem hiányérzet.

A színész minden szavából érződik, mennyi hálával gondol a szerepre. Nemcsak megkapta, hanem több mint két évtizede méltón viszi tovább a Fantom örökségét.

A gonoszság távol áll tőle – mégis hiteles Fantomot teremt

A Fantom alakítása nem csupán zenei, hanem komoly lelki kihívás is. A karakter sötétsége, magánya és kegyetlensége olyan érzelmi hullámvasút, amelyhez kevesen érnek fel. Attila személyisége éppen ennek a „lénynek” az ellentéte, így a sötét oldalak megjelenítése különösen nagy kihívás volt számára. A színész elárulta, hogyan sikerült ezt a kettősséget mégis legyőznie és hitelesen megformálnia.

A betanulási időszakban voltak a legnagyobb nehézségek, mert sok a kicsavart ritmika és a furcsa hangköz a zenében. A Fantom lelkében is van egy furcsaság, ez a kitaszított, világtól elzárkózott ember. A gonoszsága jelentette számomra a legnagyobb kihívást, mert én egy nagyon jólelkű ember vagyok, és meg kellett küzdeni azért, hogy igazán kemény tudjak lenni, hogy gyilkolni tudjak, vagy úgy bánjak Christine-nel, mintha meg akarnám ölni. Huszonkét év alatt ezek helyre rázódtak, és ahogy érik az ember, egyre több színt tud hozni a szerepbe.

Attila mára már magabiztosan mozog a Fantom sötét rétegeiben. Tapasztalata és érettsége olyan többletet ad a karakterhez, amelyet csak hosszú évek munkája teremthet meg.

Az Operaház Fantomja
Király Linda is pózolt a legendás fantommal (Fotó: Bors)

A kedvenc dala: ahol minden hangszínét megmutathatja

A Fantom legismertebb dala kétségkívül az Éj zenéje, ugyanakkor Attila számára egy másik jelenet vált igazán szívközelivé. Bár a közönség számára a nagy sláger a legemlékezetesebb, a művész szívesebben idézi fel azt a részletet, ahol több rétegben is kibontakozhat. A zenei összetettség, a drámai helyzet és a duett lehetősége mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez legyen számára a legizgalmasabb pillanat. Így nemcsak énekesként, hanem színészként is gazdagon tud jelen lenni.

Nyilván az Éj zenéjét kéne mondanom, mert az az egyetlen zárt dala a Fantomnak, amit megtapsol a közönség. De én nagyon szeretem az utolsó rejtekhely előtti dalt, amikor operát énekelünk, és kivégezzük Piangi-t, majd én énekelem tovább. Az olyan szép és haladós, majd duetté változik Christine-nel. Énekileg ez a legizgalmasabb számomra, mert rengeteg hangszínt és arcot tudok megmutatni benne.

A részlet jól tükrözi, hogy számára ez a szerep nemcsak kihívás, hanem öröm is. A Fantom minden előadása új lehetőséget ad neki a művészi kiteljesedésre.

A színpad mélyéről felcsendülő hangja ma is ugyanazzal az erővel idézi meg a maszk mögötti törékeny lelket. És amíg a csillár árnya ráborul a nézőtérre, addig Csengeri Attila Fantomja tovább él a szívekben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu