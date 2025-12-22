Ákos fia már 27 éves, így ünnepelt a család

Ákos büszkén ünnepelt, hiszen a fia, Marci, nemrég töltötte be a 27. életévét.
Az énekes a minap egy apa-fia fotóval köszöntötte egyetlen fiát a közösségi oldalán, annak nagy napján. A párost egy étteremben fotózták le: Marci fehér ingbe öltözve mosolygott az édesapja mellett, akire az évek múlásával csak egyre jobban hasonlít.
