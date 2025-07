Szem nem marad szárazon: Agárdi Szilvi romantikus pillanatba avatta be rajongóit

Élete legszebb napjába engedett betekintést Agárdi Szilvi. A vak énekesnő két évvel ezelőtt mondta ki a boldogító igent férjének, Gergőnek. Az évforduló kapcsán kedves felvételt tett közzé a rajongói nagy örömére.

Agárdi Szilvi esküvőjébe engedett betekintést az évfordulója alkalmából... (Fotó: Facebook)

Két éve már, hogy Agárdi Szilvi férje társaságában kimondta az igent

„A mi történetünk nem került be egy mesekönyvbe sem. Nekünk mégis mesebeli. Ez a történet még csak most kezdődött, de mi azt szeretnénk, ha örökké tartana” – fogalmaz most megosztott esküvői videóján Szilvi.

„Emlékszem arra a piros ruhás lányra, akivel beszéltem… és beszélgetés közben csak azt kívántam, hadd vigyem el magammal” – tette át a szót férje, majd hozzátette: „Szilvi sajnos nem látta, hogy csorog a könny az arcomon, de elmondása szerint érezte!”

Sorstársait inspirálja Agárdi Szilvi életvidámsága

A „mese” pedig azóta is tart, Szilvi rendkívül aktív a közösségi oldalain, ahol számos vicces és hasznos videót is megoszt a mindennapjaikkal kapcsolatban: a felvételekből pedig egyértelmű, hogy hatalmas szeretetben élnek. Életvidámsága nagyon inspirálja a rajongóit is!

„Szilvi! Minden egyes alkalommal csodállak! Édesanyám 95 százalékban látássérült! Mikor el van keseredve, mindig rólad mesélek, videóidat hallgattatom vele, mely erőt ad! A párodat pedig az égiek adták melléd!” – írta egy rajongója.

„Istenem, de édesek vagytok! Őrizzétek egymást, míg világ a világ és még két nap!” – kedveskedett egy másik, míg több tucat követője minden jót és végtelen sok boldogságot kívánt nekik.

Napszemüveg fel, majd le

Hiába a népszerűség és közkedveltség, Agárdi Szilvi vaksága miatt megjelentek a rosszindulatú emberek is. Szilvi nemrég szívszorítóan beszélt arról, hogy sok támadást kap a szemei látványa miatt, ezért úgy döntött, napszemüveget visel ezentúl a kamera előtt. Az elhatározás nem tartott sokáig, ugyanis óriási szeretetcunami ömlött ezután rá.

„Mostanában többször is kaptam olyan leveleket, hogy nagyon szeretnek, de a hangomat csorbítja, milyen látványt nyújt a szemem. Emellett voltak olyanok is, akik felkerestek engem azzal, hogy napszemüveg cégeket ajánljanak nekem, mert szerintük elvesz az értékemből a szemem látványa. Ekkor azt gondoltam, hogy elment a dolog egy rossz irányba, mert már a személyes életemet is zaklatták, ugyanis privát leveleket kaptam, illetve fel is hívtak az emberek ezzel” – taglalta korábban a Metropolnak Szilvi, aki nem sokkal később már boldogan jelentkezett be, elmondva, rajongói lebeszélték a bujkálásról.