Vásáry André kiakadt a Csillag Születik zsűrije miatt: „Elférne némi frissítés…”

A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának versenyzője, Vásáry André már számos szerepben és stílusban megmutatta magát az évek alatt, de a zsűrizés valahogy sosem volt közöttük. Annak ellenére, hogy maga is egy tehetségkutatóból indult, és azóta is szép sikereket ért el, eddig még senki sem kérte fel, hogy segítsen a művészek új generációjának kinevelésében. Ezért most oda is szúrt egyet az RTL-nek, hiszen a most induló Csillag Születik zsűrije szerinte hagy némi kívánnivalót maga után.

Vásáry André nem csak a Sztárban Sztár zsűrijének szólt be, most az RTL-be is belerúgott (Fotó: Máté Krisztián)

Vásáry André Facebook-oldalán osztotta meg a véleményét azzal kapcsolatban, hogy egyenként mind nagyra tartja az RTL ítészeit, a csatorna itt most mégis mellényúlt azzal, hogy már rutinos mentorokat ültetett a pult mögé ahelyett, hogy valaki friss energiát hozna, ahogy például ő maga is tehette volna.

„Ha már a Csillag Születik megújul, talán a zsűriben is elférne némi frissítés… Nagy tisztelettel a zsűri iránt, hiszen mindenkit ismerek és becsülök, de két zsűritag már más műsorokban is ítélkezett több évadon keresztül… Közben meg vannak, akik ebből a műsorból indultak, és azóta is a pályán vannak, nem kis sikerrel…” – írta André.

Talán ideje lenne valóban új csillagokat ültetni a zsűribe is. A friss levegő néha csodákat tesz... Természetesen sok sikert minden alkotónak!

– szúrt oda még egyet enyhén passzív-agresszív hangvétellel.

Vásáry André a Sztárban Sztárban is bizonyított

A különleges hangú énekes idén a TV2-n szerepelt, a Sztárban Sztár All Stars 2. évadában, ahol ismét bebizonyított, mekkora tehetség. Annak ellenére, hogy a versenytől már búcsúznia kellett, azelőtt végig hatalmas alázattal készült, sőt, még azt is bevállalta, amitől a legjobban félt. André ugyanis szinte rettegett a pillanattól, hogy valamilyen heavy metal előadót kell majd utánoznia, ami be is következett, éppen akkor, amikor egész héten betegeskedett. Ennek ellenére legjobb tudása szerint állt helyt, amiből biztosan sokat tanulhatnának a feltörekvő énekesek is, ha ilyen mentoruk volna.