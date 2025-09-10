V-Tech: „A barátságunknak jót tett a szünet”

Nemcsak a hidegebb időt és a sárguló faleveleket szállította az ősz, hanem egy egészen elképesztő hírrel is megörvendeztette a magyar könnyűzenei életet: több mint huszonkét év kihagyás után visszatér Kefir és Szamóca ikonikus duója, a V-Tech!

A V-Tech 2026-ban nagyszabású koncerttel egyesül újra (Fotó: Gábor Zoltán)

Hol és mikor lesz a V-Tech 2026-os koncertje?

Egy óriási nagykoncerttel lepik meg a rajongókat 2026. április 4-én az MVM Dome-ban.

„Tíz évig egyáltalán nem is beszéltünk. Tavasszal viszont azt éreztük, eljött az ideje annak, hogy újra összeálljunk. A külön töltött idő alatt külön utakon próbálkoztunk. Más-más zenei stílust választottunk, ezért is váltunk szét. Azt hozzá kell tennem, hogy amikor én kiszálltam, akkor elképesztően kiégtem. Tibi úgy élte meg a sikert, hogy mindig is erre vágyott; én is, de amikor megjött, elképesztő teher volt. Kifejezetten nem kedveltem már a végén. Tibi fel tudta dolgozni, meg tudott vele birkózni, én viszont nem. A pénzzel sem tudtam bánni, az sem ment: olyan vállalkozásokba fektettem, amelyek miatt rengeteg pénzt buktam, és aztán innen kapaszkodtam szépen vissza, hogy ne haljunk éhen. Sikerült, és ma már büszkén mondhatom, hogy bővült a családom” – kezdte Szamóca a hot!-nak.

Kefir és Szamóca már javában készül a nagy eseményre (Fotó: Gábor Zoltán)

A V-Tech tagok már minden félreértést megbeszéltek

Mindeközben már zajlanak az előkészületek a nagy visszatérő koncertre. A tervezés időszaka még márciusban elkezdődött, és ezalatt fény derült néhány titokra, félreértésre, és sok minden világos lett a páros számára – többek között például az is, hogy rég elfelejtették az egykori sérelmeiket.

„Egyszer átjött hozzám Szamóca, hogy felénekeljük valamelyik dal verzéjét. Ebből nagyjából tíz perc volt az éneklés, utána viszont hajnali négyig beszélgettünk. Ott derült ki, hogy elbeszéltünk egymás mellett annak idején, és fel kellett dolgoznunk, hogy évtizedekig teljesen mást gondoltunk azokról az időkről, félreértettük egymást. Szerencsére a barátságunknak inkább jót tett a szünet, mert ugyanott folytattuk, ahol abbahagytuk” – mesélte Kefir.

„Tibi sok mindenről azt hitte, hogy engem idegesített vagy bántott” – vett át a szót Szamóca. „Én pedig csak néztem, hogy dehogyis, egyáltalán nem! Ezeket kinövi az ember az évek alatt, mind fejlődtünk és továbbléptünk.”

Remek feldolgozás A sajtótájékoztatóra, ahol bejelentették a nagy visszatérést, nem érkezett üres kézzel a duó: egy régi klasszikus V-Tech-dalt poroltak le, amihez az egyik legtrendibb hazai DJ, Lotfi Begi csatlakozott. Így készült el „ráncfelvarrott” verzióban az Álmodoztam.