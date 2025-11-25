Tolvai Reni csúnyán beleállt a népszerű influenszerbe: a kommentelők nem kímélték!

Tóth Gabi neve mindig garantálja a figyelmet a közösségi médiában. A Megasztár mentoraként és elismert énekesnőként elkerülhetetlen, hogy a rajongók minden mozdulatát szigorú szemmel kövessék. Nemrég egy TikTok-videóban Katona Mercédesz, sminkes influenszer, szakmai kritikát fogalmazott meg Gabi sminkjével kapcsolatban. Bár a videó szavai nem voltak bántóak, a helyzet pillanatok alatt átalakult online kommentháborúvá, miután Tolvai Reni is komolyan beszállt a vitába.
Minden Tóth Gabi sminkjével kezdődött, amikor is Katona Mercédesz, sminkes influenszer, egy TikTok-videóban szakmai szemmel elemezte Gabi sminkjét. Nem volt szó bántásról, egyszerűen a kontúrozás, az árnyékolás és a sminktechnika került terítékre. Tolvai Reni azonban nem maradt csöndben, azonnal elmondta megosztó véleményét:
Minden tiszteletem, de akkor lenne valid a véleményed, ha a te sminked és kontúrod nem lenne gatya. Pusziii.
Reni ezzel próbálta megvédeni Gabit, de a rajongók és kommentelők innentől nem kímélték, és hamar ellenháború indult: „Faceapp-hercegnő, mindenképp itt a helyed!”
„Kedves Reni! Én nem vagyok sminkes, de szerintem még a vak is látja, hogy ez nem egy szakmailag kifogástalan smink.”
A videó értelmezése sokak szerint, bizony félre csúszott. Gabi volt ugyan kiemelve, de nem a személyét érte bántás, sokkal inkább a smink készítőjét. A helyzet aztán csak tovább fokozódott, miután Reni megpróbálta tisztázni szándékát:
Nem arról van szó, hogy szép vagy nem szép a smink, hanem arról, hogy miért gyártunk videókat, amelyek lehúzzák nőtársainkat, miközben nem ismerjük a televíziós helyzeteket.
A kommentelők azonban nem fogadták el a magyarázatot, és többen élesebben reagáltak:
Te nem tudsz értelmezni? El lett mondva, hogy semmi baj nincs Gabival, ez egy szakmai videó. Meg amúgy is, te most nem épp lehúzol egy másik nőt? Ráadásul a videóid nagy részén filter van, szóval kissé kettős a mérce.
Akárhogy is, ez a vita több sebből is vérzik. A jószándék bár relatív, de a közösségi médiában egy dolog biztos: nem úszod meg a véleményeket és nem kerülheted el a kellemetlen helyzeteket.
Ez az eset jól mutatja, hogy a közösségi média világában még a jó szándék is könnyen visszaüthet. Tolvai Reni negatív, éles beszólása az influenszer szakmai kritikájára gyorsan hatalmas vitát szült, és a rajongók szinte azonnal kettős mércét véltek felfedezni a reakcióban.
Még a legismertebb énekesnők sem úszhatják meg tehát a kritikát az online térben. Az eset rávilágít arra, hogy a szakmai véleményekre adott érzelmi reakciók könnyen online kommentháborúvá fajulhatnak, és a jó szándékú védekezés is támadásnak tűnhet. Tóth Gabi és Tolvai Renáta példája ismét bizonyítja, hogy a közösségi média világában minden szónak súlya van, és a rajongók azonnal felkapják, ki milyen hangnemben reagál.
