"Az ember, aki elöl is be tud f*sni" - Tilla keményen beszólt az RTL-nek

Már a 12. élő show-jánál tart a Sztárban Sztár All Stars műsora a TV2-n. Ahogy az lenni szokott, a műsorvezető, Tilla bemutatta a zsűritagokat, akik azonnal feltették a kérdést: vajon mi történt Tilla ruhájával? Stohl András nem is pironkodott, egyenesen megkérdezte, milyen baleset érte ágyék-tájékon.

Tilla nem jött zavarba a kérdéstől, azonnal rákontrázott: "A Csillag születikbe szeretnék menni, az ember, aki elöl is be tud f*sni."

Claudia is adta alá a lovat, hogy "nálunk viszont Simándy József énekel, szóval nagy a különbség...".

A zsűritagok megemlékeztek arról, mekkora minőségbeli különbség van a Sztárban Sztár All Stars és a Csillag születik között, ahol is már azzal is szerepelni lehetett, hogy valaki a szellentésével "fújt el" egy gyertyát.