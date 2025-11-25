Véget ért T. Danny kapcsolata? Társkeresőn jelent meg

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 08:30
Nemrég eljárás indult a népszerű énekes ellen. T. Danny és barátnője kábítószerbirtoklással lett meggyanúsítva. Azonban most úgy tűnik, hogy a kapcsolatuknak már vége is.
Ko. K.
A szerző cikkei

T. Danny, azaz Telegdy Dániel az egyik legnépszerűbb fiatal énekes. Mostanában viszont nem a dalai miatt van a figyelem középpontjában, ugyanis kábítószerbirtoklás gyanúja miatt került a hatóságok célkeresztjébe. Azonban nem ő az egyetlen, aki az ügyben érintett, feltehetőleg a párja ellen is eljárás indult. Vajon milyen hatással volt ez a botrány a párkapcsolatukra?

T. Danny drogbotránya után próbál talpra állni
T. Danny kezd jobban lenni, állította korábban egy barátja (Fotó: Szabolcs László)

T. Danny zuhanása

Korábban az énekes szakításától volt hangos a sajtó. T. Danny és Kecskés Enikő kapcsolata véget ért, és ez meglehetősen megviselte az énekest. A szétválás nemcsak lelki nyomokat hagyott rajta, hanem fizikálisakat is, jelentősen lefogyott és a rajongók egyre inkább aggódni kezdtek Dani állapota iránt. De aztán újra rátalált a szerelem, és arról érkeztek hírek, hogy boldog párkapcsolatban él. Majd robbant a drogbotrány, eljárás indult az énekessel szemben és ráadásul véget érhetett a románca is azóta.

T. Danny a rajongók szerint újra párt kereshet (Fotó: Szabolcs László)

T. Danny társkeresőn tűnt fel?

Egy szemfüles Reddit felhasználó szúrta ki Danit egy társkeresőn. Nem is akármelyiken, ugyanis ez a szingliknek létrehozott oldal nem mindenkinek szól. Az "exkluzív magyar társkeresőre" kifejezetten gazdagok regisztrálnak, olyanok, akik maguk is sok pénzzel rendelkeznek, és hasonlóan tehetős társat keresnek maguknak. A kérdés, hogy mi szüksége van Daninak egy ilyen oldalra. Egyrészt nehezen tudjuk elképzelni, hogy a botrányok ellenére is nehezen menne a csajozás az énekesnek, másrészt elméletileg párkapcsolatban van még. Vagy valóban véget érhetett a románc?

Nagy kérdés persze, hogy valóban T. Danny regisztrált-e az oldalra. Bár a kommentelők azt írják, hitelesítve van az oldala, azért egy kiskapura mégis felhívták a figyelmet.

Két perc hitelesíteni magad saját képpel, majd lecserélni másik képre!

– fejtette meg egy felhasználó.

Kedvenc Danink prémium társkeresőn igazolt profillal. Ezek szerint nincs már bartánő!
byu/Virtual-Original-299 intalk_hunfluencers

Mindenesetre ha igaz, ha nem, egy két csípős kommentért nem kellett a szomszédba menni a rajongóknak. T. Danny orra miatt rengeteg támadást kapott, és úgy látszik, ez elég alapot ad továbbra is egy erősebb megjegyzéshez is a fotelharcosoknak.

„Ezen a képen még volt orra. Képzeld el, nem ismered, mint híresség, csak kép alapján jobbra húzod, és megjelenik a randin orr nélkül”

– írja egy kommentelő.

Nem érzitek azt, hogy átléptek már egy határt ezzel az orros témával? Saját magán kívül árt valakinek?

– kelt a védelmére egy másik, aki nem értett egyet a támadó kommentekkel.

Az egyelőre nem derült ki, hogy valóban Dani regisztrált volna a gazdag társkeresőre, vagy valaki más az énekes nevében. De, ha hamarosan feltűnik egy gazdag örökösnő oldalán, akkor sejthetjük majd, melyik oldalon sikerült társat találnia magának T. Danny-nek.

 

