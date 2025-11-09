Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tomi elképesztő dolgot állít versenyzőtársairól

Meglepetésekkel teli adással folytatódik vasárnap este az ország legnagyobb házibulijának tizenegyedik évada. A Sztárban Sztár All Stars hét még versenyben lévő énekese kétszer is színpadra lép, emellett pedig a Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András alkotta zsűri is egy különleges extra produkcióval készül az estére, a négyes egy ABBA dalt ad elő.

Horváth Tomi énekesként ritkán van ilyen nehéz helyzetben, nőként más hangján énekelni nem egyszerű a Sztárban Sztár All Starsban (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tomi kifakadt, a többiek kieszik a vagyonából

Az ország házibulijának idei All Stars évada eddig is jócskán tartogatott meglepetéseket, de ami most vasárnap jön, arra még nem volt példa. A még versenyben lévő hét énekes mellett ugyanis a Sztárban Sztár All Stars zsűrije is színpadra lép egy extra produkcióval. Szóval most az ítészek és az előadók is nagyon készülnek, Horváth Tomi ráadásul újra magassarkúban szórakoztat majd, ami lassan hozzánő.

Horváth Tomi Instagramján posztolta kedvenc cipőjét (Fotó: Instagram)

Horváth Tomi felesége mindig elkíséri a stúdióba, a vasárnapi élő show előtt vicces kérdéseket kapott, például melyik versenyzőtársa tudná őt legjobban alakítani, vagy ha a Sztárban Sztár egy állatkert lenne, melyik állat lenne ő, vagy éppen melyik volt az a jelmez, amit a legszívesebben megtartott volna, és mi volt a legfurcsább, amit a kulisszák mögött látott.

Ez velem megtörtént, pont ebben az évadban, nem más, mint Veréb Tamás hozta a Babám című dalomat, és nagyon büszke vagyok rá, mert szuper volt! Ha a Sztárban Sztár állatkert lenne, én lennék a büdös görény, mert a görények nagyon cukik. JLo ruháját tartottam volna meg, mert imádtam. A legfurcsább dolog pedig amit a színfalak mögött láttam, Mészáros Árpád Zsolt volt. Arra kérdésre pedig, hogy mi lenne a Sztárban Sztár túlélő csomagjában, a pogácsa a válasz! A feleségemmel mindig rengeteg pogácsát és pizzatekercset készítünk be, de a fele banda kieszik minket a vagyonunkból.

A csoportos produkció mellett Horváth Tomi most a Nirvana frontemberének bőrébe bújik.

„Hatalmas kihívás, de már nagyon várom! Talán ezt várom a legjobban eddig!”