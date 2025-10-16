Még csak edzésterve sincs, bomba popsit villantott Szécsi Debóra

Szécsi Debóra és Cooky az ország egyik legkedveltebb sztárpárja, a köztük lévő korkülönbség ellenére is mindenki imádja párosukat. A táncos és a rádiós műsorvezető két gyönyörű gyermeket nevelnek együtt, így különösen tiszteletreméltó, hogy az Debóra milyen bomba formában van!

Szécsi Debóra és Cooky tökéletes párt alkotnak / Fotó: Mediaworks Archív

Szécsi Debóra megsúgta, nincs edzésterve

A francia gyökerekkel rendelkező lemezlovas és kedvese már 9 éve vannak együtt jóban-rosszban. Cooky párja korábban elárulta, hogy a népszerű dj igencsak elfoglalt, mégis elég időt szán a fiúkra, valamint kellőképpen kiveszi részét a gyereknevelésből.

Hála Istennek a gyerekek születésétől kezdve Christian nagyon nagy százalékban segített nekem a nevelésükben. Ő egy mintaapa, mikor még a gyerekek kisebbek voltak, akkor fürdette, etette őket, és megcsinált mindent, amivel csak segíteni tudott nekem. Volt olyan is egyszer-kétszer, amikor már nem bírtam az éjszakai felkeléseket, akkor felkelt helyettem a gyerekekhez. Olyan kapcsolata van a fiaival, ami irigylésre méltó. Nagyon jó, hogy nemcsak édesanyjukra, hanem mindkét szülőre számíthatnak a gyerkőceink

– árulta el lapunknak. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy neki is van elegendő ideje önmagára, és láthatóan remek formában van!

Debóra legutóbbi posztjában fotót és videót is közzétett, amelyen rövid topban és fenekét kiemelő nadrágban mutatta meg homokóra alakját. Idomaira a kommentelők is felfigyeltek, mi több, volt, aki elkérte az edzéstervét. Ekkor jött azonban a megdöbbentő válasz:

Ha lenne, megosztanám

- írta a gyönyörű édesanya, aki ezek szerint a genetikának is sokat köszönhet.

A legszebb

- kommentelte Cooky a bejegyzést látva.