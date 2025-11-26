Soma Mamagésa most lerántja a leplet a tabukról: Ez különbözteti meg a jó és a rossz szexet

Spitzer Gyöngyi, vagy ahogy az ország ismeri, Soma Mamagésa mindig is nyíltan beszélt olyan témákról, amelyekről mások inkább hallgatnak. Most egy újabb szenvedélyes gondolatfolyamot osztott meg követőivel Instagramon, amelyben arról ír, szerinte mi különbözteti meg a jó szexet a rossztól és miért félünk még mindig az egyik legtermészetesebb emberi élménytől.

Soma Mamagésa méhtisztítással is foglalkozik / Fotó: TV2

A Soma Mamagésa előadások kendőzetlenül foglalkoznak a tabu témákkal

Soma azt is kifejtette, hogy a szex szerinte maga az élet.

A szex tiszta. Maga az ÉLET élni akarása

– fogalmaz a posztjában. Úgy véli, egy igazán jó együttlét olyan felszabadító erejű, mint az első tavaszi napsugár: kinyitja a lelki ablakokat, energiát áramoltat, új ízekre, színekre, érzésekre nyitja meg az embert. Olyan, mint a friss víz, amely kitölti a poharat, életet, lendületet és szabadságot ad.

A Soma Mamagésa könyvek is arról szólnak, hogy hogyan találd meg a belső szexualitásodat (Fotó: Facebook/Mamagésa)

A pornóról is elmondta a véleményét

Éppen ez a szabadság az, ami miatt annyi félelem, tiltás és bűntudat rakódott a szexualitásra. Soma szerint a szégyen, az elfojtás és az álszemérem olyan lelki terhet jelentenek, amelyek hosszú távon testi tünetekben is megjelenhetnek: gombás fertőzésekben, cisztákban, görcsökben vagy akár komolyabb nőgyógyászati problémákban. A másik véglet pedig a lélektelen pornófogyasztás, amely eltárgyiasítja a szexualitást, miközben kiüresíti annak valódi jelentését.

Soma szerint meg kell szabadulnunk a szégyentől

„Van választásunk” – írja Soma, aki szerint a szex akkor válhat újra tisztává és felszabadítóvá, ha megtisztítjuk magunkból a generációk óta hordozott rossz érzéseket és szégyent. A közösség és a tanulás szerinte nagy segítség lehet ebben: éppen ezért indította el új online kurzusát, amelynek végén személyes kérdésekre is válaszol.

Soma nemcsak a nőket, hanem a férfiakat is szeretettel várja. Úgy véli, a mai individualizálódó korban mindenkinek szüksége van arra, hogy a szélsőségekből az elfojtástól és a pornókultúrától egyaránt visszataláljon a szexualitás eredeti, méltó helyére: az intimitás, a szeretet és az önismeret középpontjába.