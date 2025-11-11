„Rendkívül erős mesterszám-kombináció a számmisztikában” – Schobert Norbi és Rubint Réka szerelme meg volt írva a csillagokban

Tegnap ünnepelhették a Rékák névnapjukat, és természetesen ebből Rubint Réka sem maradt ki, akinek férje, Schobert Norbi egy igazán megható bejegyzést szentelt.
A magyar fitneszguru névnapjára férjétől nemcsak egy óriási rózsacsokrot kapott, hanem kapcsolatuk egy igazán érdekesen elemzését is.
24 éve. Réka nap után, másnap: 2001. 11. 11-én, délelőtt 11 órakor jöttünk össze. Odajött hozzám és itt is maradt. Furcsa szám. Megnéztem mi a jelentősége, a 2001. 11. 11. 11:00 egy rendkívül erős mesterszám-kombináció a számmisztikában
- írta posztjában Norbi, majd felfedte a kutatásának eredményét.
A találkozásuk időpontja a számmisztikában rendkívül erős mesterszám-kombináció, amely az újrakezdést, a spirituális ébredést és a sorsszerű találkozást jelképezi. Az ismétlődő 1-esek és a 11:11 két lélek összekapcsolódását, közös küldetését és magasabb rendű lelki egységét szimbolizálja. Összességében találkozásuk szinte sorsszerű volt.
Természetesen a megható monológ mellé néhány régebbi közös képet is mellékelt, amelyeken szerelmük még kibontakozóban volt.
