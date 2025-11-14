Brutális fenyegetéseket kap Schóbert Lara és családja: „Legszívesebben elütöttelek volna titeket!”

Schóbert Lara Lakatos Levente podcast-műsorában, a Levente klubjában mesélt arról, hogy milyen volt híres emberek gyermekeként felnőni. Lara rengeteg kritika és bántalmazás áldozata lett, ami rányomta a bélyeget mentális egészségére.
A Schóbert család hosszú évek óta benne van a köztudatban, ezalatt az idő alatt pedig kaptak hideget és meleget egyaránt. Lara most elmondta véleményét az utálkozókról:
Nem nekünk ártanak, hanem saját maguknak. Az bánt, ha a családomat szidják, ha engem, az nem érdekel, úgysem ismernek
– mesélte Lara.
A podcast műsorvezetője Lakatos Levente felidézett néhány brutális kommentet, amellyel Rubint Rékát támadták. A fitneszlédi és férje, Schobert Norbi közös Facebook-csoportjában korábban záporoztak a negatív hozzászólások, azonban volt köztük néhány, amely igazi fenyegetéssé vált:
Legszívesebben elütöttelek volna titeket
– a kommentelő átengedte az úton az akkor várandós Rékát, aki karjaiban tartotta lányát, majd lefotózta őket és feltöltötte a fenyegetést a csoportba.
Egy másik csoporttag saját elmondása szerint sósavval érkezett Rubint Réka egyik telt házas fellépésére. Később megosztotta a csoportban, hogy arcon kellett volna öntenie a fitneszgurut – Habár Larát nem félemlítették meg a kommentelők, most úgy gondolja, talán ez lehetett az oka annak, hogy ilyen elszántan tanult meg bokszolni.
A sokkoló élmények hatására Norbi és Réka szigorú szülőkké váltak, amiért habár már hálás Lara, tinédzserkorában rengeteg konfliktust szült:
Erősen fogtak minket gyerekkorunkban. Drasztikusan túlzó volt anyától, hogy az összes barátom kimaradhatott bármeddig este bulizni, én meg mondjuk kilenckor bementem a városba és ha ki mertem kapcsolni az értesítéseket a telefonomon, akkor anya fél órán belül ott volt a szórakozóhely előtt és a biztonsági őrökkel kirángatott. Eléggé komoly tinédzserkorom volt
– mesélte Lara.
Noha a fiatal influenszert a többség egy öntelt nepo baby-nek tartja, a valóságban Lara hosszú időn át önbizalomhiányban szenvedett: „Sosem voltam tisztában az értékeimmel, meg azzal, hogy mire is vagyok képes. Még nem tudtam megfejteni, mi miatt lehetett mindez. Lehet, hogy tudat alatt az emberek miatt, hogy elhordtak mindennek".
Szüleivel, főleg édesanyjával különösen jó viszonyt ápol a fiatal sztár, most azonban arról is mesélt, milyen volt Schobert Norbi lányaként felnőni:
Apával szemben egész életemben volt egy tartásom, egy megfelelési kényszerem. Nem azért, mert ne szeretett volna, mert mindig megkaptam tőle mindent, amire csak egy kislány vágyhatott, csak neki nem volt apai mintája, az édesapja elhagyta, amikor kicsi volt. Ő nem tudott úgy bánni velem, ahogyan én azt szerettem volna, de mindig is ott volt. Mindig is ő volt a családfő, bármi volt, mindig mindenben számíthattunk rá, csak egyszerűen nem olyan az érzelmi intelligenciája, mint amilyenre én vágytam volna.
