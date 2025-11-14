Brutális fenyegetéseket kap Schóbert Lara és családja: „Legszívesebben elütöttelek volna titeket!”

Schóbert Lara Lakatos Levente podcast-műsorában, a Levente klubjában mesélt arról, hogy milyen volt híres emberek gyermekeként felnőni. Lara rengeteg kritika és bántalmazás áldozata lett, ami rányomta a bélyeget mentális egészségére.

Schóbert Larát el akarta ütni egy utálkozó (Fotó: Ripost)

Schóbert Lara nem ad a negatív kommentekre

A Schóbert család hosszú évek óta benne van a köztudatban, ezalatt az idő alatt pedig kaptak hideget és meleget egyaránt. Lara most elmondta véleményét az utálkozókról:

Nem nekünk ártanak, hanem saját maguknak. Az bánt, ha a családomat szidják, ha engem, az nem érdekel, úgysem ismernek

– mesélte Lara.

A podcast műsorvezetője Lakatos Levente felidézett néhány brutális kommentet, amellyel Rubint Rékát támadták. A fitneszlédi és férje, Schobert Norbi közös Facebook-csoportjában korábban záporoztak a negatív hozzászólások, azonban volt köztük néhány, amely igazi fenyegetéssé vált:

Legszívesebben elütöttelek volna titeket

– a kommentelő átengedte az úton az akkor várandós Rékát, aki karjaiban tartotta lányát, majd lefotózta őket és feltöltötte a fenyegetést a csoportba.

Egy másik csoporttag saját elmondása szerint sósavval érkezett Rubint Réka egyik telt házas fellépésére. Később megosztotta a csoportban, hogy arcon kellett volna öntenie a fitneszgurut – Habár Larát nem félemlítették meg a kommentelők, most úgy gondolja, talán ez lehetett az oka annak, hogy ilyen elszántan tanult meg bokszolni.

Schóbert Lara tinédzserkoráról vallott, Rubint Réka szigorú anya volt (Fotó: Szabolcs László)

Lara szerint nehéz volt Schobert Norbi lányaként felnőni

A sokkoló élmények hatására Norbi és Réka szigorú szülőkké váltak, amiért habár már hálás Lara, tinédzserkorában rengeteg konfliktust szült:

Erősen fogtak minket gyerekkorunkban. Drasztikusan túlzó volt anyától, hogy az összes barátom kimaradhatott bármeddig este bulizni, én meg mondjuk kilenckor bementem a városba és ha ki mertem kapcsolni az értesítéseket a telefonomon, akkor anya fél órán belül ott volt a szórakozóhely előtt és a biztonsági őrökkel kirángatott. Eléggé komoly tinédzserkorom volt

– mesélte Lara.

Noha a fiatal influenszert a többség egy öntelt nepo baby-nek tartja, a valóságban Lara hosszú időn át önbizalomhiányban szenvedett: „Sosem voltam tisztában az értékeimmel, meg azzal, hogy mire is vagyok képes. Még nem tudtam megfejteni, mi miatt lehetett mindez. Lehet, hogy tudat alatt az emberek miatt, hogy elhordtak mindennek".