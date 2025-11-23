Ölben vitték fel Révész Sándort az emeletre! Ez történt a rocklegendával

Révész Sándor története előtt a több, mint 300 oldalas kötetből arra is fény derül, hogy Som Lajos basszusgitáros a nagy „cipekedős” jelenetet megelőzően már két évig vezette a Piramist, először fúvósokkal kiegészülve, majd rockzenekaroknál nem szokványos, kétbillentyűs felállással, és szinte hetente hívta Révész Sándort, hogy jöjjön hozzájuk énekelni, de Révész mindaddig következetesen és kitartóan nemet mondott.

Révész Sándor 1978-ban, a budapesti, Rottenbiller utcai stúdióban, a Piramis készülő lemezét énekli fel (Fotó: Szalay Béla / Fortepan)

Révész sokáig gondolkodott

Révész majdnem kihagyta élete lehetőségét

Hívták, de nem akart belépni az együttesbe

Végül egy koncert győzte meg az énekest

Miért lépett be Révész Sándor mégis a Piramisba?

Som Lajos már Svájcból és Nyugat-Németországból – ahol Köves Miklós dobossal vendéglátóztak – is rendszeresen hívogatta. Mint később kiderült, azért tudta ilyen sűrűn hívni, mert saját technikája volt: a telefonfülkében egy hosszan elnyújtott rágógumira ragasztotta azt a pénzérmét, amit bedobott a készülékbe, miáltal az nem tudott leesni, és szerencsés esetben folyamatosan tartotta a vonalat. Így aztán semmi sem volt drága, és a nemzetközi beszélgetéseket is lazán tudta vállalni a zenekarvezető. Révész Sándor akkor kezdte komolyan fontolóra venni a Piramishoz való csatlakozását, amikor a tömegben az ötödik-hatodik sorból megnézte az eredeti felállású Piramist a műszaki egyetem E épületében, ahol borzasztó lelkesen adták elő számaikat. Különösen Závodi János gitárjátéka nyűgözte le – mutat rá Csatári Bence a legújabb, immáron tizedik könyvében.

Piramis együttes 1976-ban. Závodi János, Révész Sándor, Som Lajos, hátul a doboknál, Köves Miklós (Fotó: Gyulai Gaál Krisztián / Fortepan)

Révész Sándorral rögtön berobbantak

Az új felállásra szükség is volt, mert Lévay Tibor billentyűs zűrös vám- és devizaügyekbe keveredett, ezért jobbnak látta lelépni, de nem nyugatra, hanem szülővárosába, Szabadkára „disszidált.” Ő egyébként annak a Lévay Szilveszternek az öccse, aki az Elisabeth és a Mozart! című musicalek zenéjét is szerezte. Gallai Péter viszont nemcsak billentyűzött, hanem nagyon szépen és tűpontosan énekelt is, és ő volt zeneileg a legképzettebb közülük, így adta magát, hogy a dalszerzésből is aktívan kivegye a részét. Kialakult kettejük énekduettje, ami nagyon jól működött, a közönség és a szakma is elismerően nyilatkozott róluk. Révész Sándor pedig emellett ritmusgitározott is, amiről így vallott a kötetben:

A Generált megelőző amatőr zenekarunkban, amiben benne volt Póka Egon barátom is, ritmusgitároztam és énekeltem. A Piramisban apró szólókat is játszottam, Janóval, ahol a kétszólamúságra szükség volt. Mind a mai napig a gitár számomra az egyetlen olyan hangszer, amellyel igazán otthonosan érzem magam. (…) Ráadásul a rockzenében az énekes kezében lévő gitár még üzenetet is hordoz

Az új felállás a Fővárosi Művelődési Házban (FMH) adta első koncertjét 1975. október 25-én, igaz, még csak a Szállj fel magasra! és a Becsület című nótákban hallhatták az új énekest. A közönség kitörő örömmel fogadta őket, és ezzel új korszak határához érkezett a magyar rocktörténet.