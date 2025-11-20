Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Nagy bejelentés érkezett a Sztárban Sztár All Stars kapcsán!

TV2
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 20:02
Sztárban Sztár All Starsbejelentés
Egy vadonatúj műsor és egy legendás tévés érkezik a TV2-re!
A vasárnapi Sztárban Sztár All Stars adása nem csak azért lesz izgalmas, mert eldől, hogy a még versenyben lévő öt énekes közül ki jut az elődöntőbe, hanem azért is, mert egy nagy bejelentéssel készül a csatorna. Vadonatúj műsor és ezzel együtt egy új műsorvezető érkezik a TV2-re! Ráadásul az élő show alatt már a kezdetektől folyamatosan apró jelek utalnak majd rá, ki lehet az a tévés, aki hamarosan csatlakozik a TV2 csapatához.

 


Elképesztő átalakulásokkal, drámai és vidám pillanatokkal telnek a vasárnap esték a Sztárban Sztár All Stars versenyzői és nézői számára is. A TV2 sikerműsorában még öt énekes van versenyben, az e heti kérdés pedig nem más, mint hogy ki lesz közülük az a négy előadó, aki ott lesz a Sztárban Sztár All Stars második évadának elődöntőjében. E mellett pedig az is fokozza az izgalmakat, hogy az este folyamán kiderül, ki az a műsorvezető, aki egy vadonatúj műsorral csatlakozik a TV2 csapatához. Érdemes az első perctől figyelni az ország legnagyobb házibuliját, mert folyamatos utalások, apró segítségek lesznek elrejtve a műsorban, hogy a nézők kitalálhassák, ki lehet a TV2 új műsorvezetője.
 


Az új képernyős mellett a TOP5-ös mezőny is gőzerővel készül a vasárnap estére, hiszen a tét nagy, az énekesek pedig az eddigi legkomolyabb kihívás előtt állnak, hiszen mindegyikük két egyéni produkcióval áll színpadra vasárnap este.

Dér Heni Whitney Houston I Have Nothing című slágerét énekli, majd Csepregi Évaként a Párizsi lányt hozza el. Nótár Mary Cserháti Zsuzsa Hamu és gyémánt, valamint a Twisted Sisters We Are Gonna Take It című dalát énekli. Freddie két ikonikus magyar szerzeményt ad elő, a Kimnowaktól a Gyémántot és a Bon Bontól a Valami Amerikát. Vavra Bence Meat Loaf bőrébe bújva az I’d Do Anything For Love-t énekli és egy Eurovíziós medley-vel érkezik (Mika – Grace Kelly Relax / Happy Ending). Veréb Tomi a United Végső vallomásával és Gitano A szívem megdobban című dalával szeretné bizonyítani, ott a helye az elődöntőben.
 

Sztárban Sztár All Stars - vasárnap este 18:55-től a TV2 műsorán!

