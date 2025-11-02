Szenzáció a Megasztárban! Videón, ahogy kibékül a civakodó testvérpár

Néhány hete valódi testvérdráma bontakozott ki a Megasztár színpadán: két fivér, Szombath Ádám és Géza egymás után lépett fel a TV2 tehetségkutatójában, és hamar kiderült, hogy utóbbi nemcsak a verseny miatt érkezett, hanem azért is, hogy régóta tartó viszályukat rendezze testvérével. A megható jelenet a zsűrit is mélyen megérintette – különösen egyiküket… Tóth Gabi és Tóth Vera között akkoriban ugyanis nyilvános adok-kapok zajlott.
Végül Ádám és Géza is Curtis csapatába került, a Megasztár mestere pedig a következő fordulóban egy csapatba osztotta őket. Bár ott még nem békültek ki, senki számára nem volt kérdés, hogy a zene ott van a vérükben is. Abból a fordulóból végül kiesett Géza és egy következő körben Ádámtól is elbúcsúzott a mesterük. A Szombath-testvérek karrierje azonban itt nem ért véget… Ádám csak a Borsnak mondta el: a műsor végül kibékítette őket, sőt, az első közös daluk is elkészült!
„Hála Istennek, kibékültünk. A Megasztár forgatása előtt hat hónapig nem is találkoztunk, és ott még nehezen tört meg a jég. Pedig nem történt akkora tragédia köztünk, csak mindketten forrófejűek vagyunk, és csak teltek a hetek, míg nem szóltunk egymáshoz, és egyre távolabb kerültünk” – fogalmazott az énekes, aki elárulta:
„Végül meg tudtuk beszélni a dolgainkat, ezt pedig a TV2-nek, a műsornak Curtisnek és a nézőknek köszönhetjük! Rengeteg kommentet kaptunk, hogy írnunk kéne egy közös dalt. Gyakorlatilag két nap múlva el is készültünk vele. Ezzel szeretnénk megünnepelni a mi kibékülésünket és szeretnénk üzenni azoknak, akik nincsenek jóban a testvérükkel: ne veszekedjenek, mert soha nem tudjuk, mit hoz a holnap! A zsűriben ülő Tóth Gabinak is küldjük a dalt, bár én úgy tudom, hogy kibékültek már azóta a Verával” – mondta el Ádám, aki még elárulta:
A Megasztár élő adásában szeretnénk majd előadni a testvér-dalunkat, aminek az előzetese már megjelent, és több mint háromszáz ezren látták már!
