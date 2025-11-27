L.L. Junior a kapcsolatáról vallott: „Boldogok vagyunk egymást mellett”

Az elmúlt hónapokban L.L. Junior és Frey Timi hullámzó szerelmétől volt hangos a bulvársajtó. Több cikk jelent meg a se veled, se nélküled kapcsolatukról, ami kemény fejtörést és találgatást okozott a rajongóik számára. Az elmúlt két hét során viszont nyíltan felvállalták szerelmüket, Junior elmondása szerint a kapcsolatuk erősebb és kiegyensúlyozottabb, mint valaha volt. Ennek eredményeként jelent meg a napokban az új zenéje, 21 rózsaszál címmel. Azon túl, hogy máris óriási népszerűségnek örvend, a rajongók kíváncsian érdeklődtek, hogy mit jelent a 21-es szám. Sokan arra tippeltek, hogy biztos kedvese, Timi életkorához fűződik. De vajon mi lehet az igazság? Többek között erről kérdeztük a rappert, aki őszintén mesélt a részletekről. Junior elárulta, hogy a 21 szál rózsa története eredetileg egy játékos pillanatból indult.

L.L. Junior több tíz éve az egyik legsokoldalúbb magyar rapper (Fotó: Huszár Márk)

L.L. Juniornak a sors üzenhetett?

„Egyszer, mikor összevesztünk, egy csokor rózsával békültünk ki” – kezdte a Borsnak a zenész. „Azt vetettem fel poénból, ha páros, akkor szakítunk, ha páratlan akkor együtt maradunk. Ugyanis, amikor megvettem, nem számoltam meg a virágokat, később szembesültünk azzal, hogy pont 21 szál... Ez tényleg szimbolikusnak tűnhet, de teljesen véletlen momentum volt” – nyilatkozta mosolyogva lapunknak a rapper, akinek a szerelmi élete mindig is érdekelte a közönséget.

Pozitív hullám – A rajongók és a szerelem egyszerre állt Junior mellé

Junior szerint akkor még eszébe sem jutott, hogy ez a kis spontán egybeesés később egy dalcímet ihlet meg.

„Nem gondoltam volna, hogy egyszer ez lesz egy új számom szimbóluma, hogy ez a történet adja majd a dal címét és lelkét. Egy teljesen véletlen történet volt, semmi több.”

Junior dalai által mostanában nagyon pozitív visszajelzéseket kap a rajongóktól. Sokan tudnak azonosulni a zenéivel és a történetével. „Az utóbbi nap eseményei csodával határosak voltak. Érdekes, hogy miket váltott ki emberekből ez a hullám, vagy éppen az, amin keresztül mentünk. Rengetegen írták, hogy miattunk békültek ki, és példaértékű volt számukra, hogy ennyi megpróbáltatás után boldogok vagyunk egymást mellett. Timi is realizálta, hogy ugyan azt érezzük egymás iránt és ugyan azt akarjuk: együtt lenni. Rájött, hogy nem játszom vele, hanem száz százalékosan komolyan gondolom a kapcsolatunkat” – fejtette ki Junior.