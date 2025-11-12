"Felállt a szőr a hátamon az izgalomtól" – Horváth Tamás kitálalt a Sztárban sztárról

A Sztárban sztár All Stars versenyzői szinte valamennyien egyetértenek abban, hogy a műsor nem csupán szakmai kihívásokat tartogat a számukra, hanem a lelküket is próbára teszi. Horváth Tamás elárulta: így, hogy lassan véget ér a műsor, kijelentheti, hogy sokkal jobban bírja a pofonokat, mint korábban.

Hogyan tud segíteni Horváth Tamás felesége? (Fotó: TV2 / hot! magazin)

„Ez a műsor mindenkiből nagyon sokat vesz ki” – vallotta be az énekes a hot! magazinnak. „Amikor felkértek a szereplésre, pontosan tudtam, hogy az ősz a fellépések miatt is nagyon zsúfolt, így emellett szinte semmire nem lesz majd időm. Mégis igent mondtam, aminek az az egyik oka, hogy korábban is nagyon imádtam a Sztárban Sztár című műsorban való szereplést. Tudom, hogy ma már sokkal jobban bírnám a pofonokat, mint akkor.”

Horváth Tamás feleségével való kapcsolatára a műsor alatt is figyel

Tamás és a felesége boldog házasságban élnek, a műsor miatt azonban mostanában nehezebben találnak időt a nagyobb családi összejövetelekre.

Péterfi Andrea és Horváth Tamás nagyon erős párost alkotnak (Fotó: TV2 / hot! magazin)

„Az az igazság, hogy nagyon nincs időm a családi programokra. Az egész hetem be van táblázva, mert amikor nem próbálok, akkor éppen szöveget tanulok.”

Mégis szerencsésnek érzem magam, hiszen együtt dolgozhatok a feleségemmel, így sokkal több időt sikerül együtt töltenünk, mint másoknak.

„Esténként, amikor hazaérek, leülünk az asztalhoz, és megkérdezem a kisfiamat, hogy érzi magát, neki milyen napja volt. Az esték azok, amikor nyugodtabb környezetben tudunk beszélgetni. Tudatosan figyelünk arra, hogy harmonikus maradjon a kapcsolatunk, még akkor is, ha közben minden energiánkkal a fel­ada­taink­ra összpontosítunk” – árulta el a zenész.

Horváth Tamás a Sztárban Sztár műsorában több világsztár is volt már

Minden egyes hét újabb szakmai kihívást tartogat, azonban Tamás éppen ettől érzi jól magát. Mint mondja, soha nem gondolta, hogy egyszer örömmel bújik majd Eminem vagy Jennifer Lopez bőrébe.

„Nagyon örülök annak, amikor olyan szerepekbe bújhatok, aminek köszönhetően találkozhatok a régi önmagammal: azzal a sráccal, aki gördeszkázás közben Emi­nem dalait hallgatta.”

De akkor még eszembe sem jutott, hogy egyszer az egyik számát énekelve, szőkén és kék szemmel állok majd színpadra.

„Jennifer Lopez kapcsán pedig már akkor felállt a szőr a hátamon az izgalomtól, amikor először hallottam, hogy az ő dalát kell énekelnem.”