Horváth Csenge felsője szétnyílt: mindenki láthatta a gyönyörű modell kebleit

Horváth Csenge eleinte Fésűs Nelly lányaként, majd modellként lett igazán híres. A szépséges fiatal kétségtelenül megragadja az emberek tekintetét, tudja, miként hasson rájuk, amit közösségi oldalaira feltöltött fotói is bizonyítanak.

Horváth Csenge megragadja az emberek tekintetét Fotó: Instagram

Horváth Csenge ismét megmutatta, miért őrülnek meg érte

Modellkedése legendába illő, karrierútja még Michele Morrone-ig is elrepítette, akivel hírbe is hozták forróra sikerült reklámjuk után. Nem meglepő módon követőtábora népes, rajongói között még sztárokat is találni. Fotózásain mindig hozza szexi formáját, legutóbbin is sikerült egy bőrdzsekivel, bodyval és tűsarkúval olyan hatást elérnie, hogy szóhoz sem lehet jutni.

Elég volt szétfeszítenie a dzsekijét, máris felfedte telt idomait.

Elképesztő vagy!

- írták a fotój alatt.