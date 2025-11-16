Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Ödön névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horváth Csenge felsője szétnyílt: mindenki láthatta a gyönyörű modell kebleit

Horváth Csenge
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 13:00
Fésűs Nelly lányamodellszexi
Felforrósította a hangulatot Fésűs Nelly lánya. Horváth Csenge a közösségi oldalán jelentkezett be.

Horváth Csenge eleinte Fésűs Nelly lányaként, majd modellként lett igazán híres. A szépséges fiatal kétségtelenül megragadja az emberek tekintetét, tudja, miként hasson rájuk, amit közösségi oldalaira feltöltött fotói is bizonyítanak.

Horváth Csenge
Horváth Csenge megragadja az emberek tekintetét Fotó: Instagram

Horváth Csenge ismét megmutatta, miért őrülnek meg érte

Modellkedése legendába illő, karrierútja még Michele Morrone-ig is elrepítette, akivel hírbe is hozták forróra sikerült reklámjuk után. Nem meglepő módon követőtábora népes, rajongói között még sztárokat is találni. Fotózásain mindig hozza szexi formáját, legutóbbin is sikerült egy bőrdzsekivel, bodyval és tűsarkúval olyan hatást elérnie, hogy szóhoz sem lehet jutni.

Elég volt szétfeszítenie a dzsekijét, máris felfedte telt idomait.

Elképesztő vagy!

- írták a fotój alatt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu