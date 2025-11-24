Hollywoodi együttműködés emeli tovább a magyar filmipart

A United Illusions Virtual Production Studio stratégiai partnerségre lépett a Los Angeles-i Orbital Studios-szal. A két stúdió a jövőben közösen dolgozik azon, hogy tapasztalataikra építve tovább fejlesszék azokat a technikai és produkciós folyamatokat, amelyek még hatékonyabbá tehetik a virtuális filmgyártást, illetve alapot adnak a közös projektek megvalósításához. A partnerség a tudásmegosztásra és a közös innovációra épül, új lehetőségeket teremtve mind az európai, mind az amerikai produkciók számára. Az együttműködés Magyarország pozícióját is tovább erősíti a globális filmiparban, hiszen a magas technológiai színvonal versenyképes gyártási feltételekkel párosul.

Brian Nitzkin és Simon Zoltán

A United Illusions – Közép-Európa legnagyobb virtuális filmstúdiója – idén nyílt meg Fóton, és már a megnyitásakor megkapta az ARRI filmtechnológiai vállalat akkreditációját, amellyel világszerte kevesebb mint tíz stúdió rendelkezik. Az itt alkalmazott technológia lényege, hogy a virtuális díszleteket valós időben, LED-falakon vetítik a színészek köré, ami gyorsabb, költséghatékonyabb és fenntarthatóbb gyártást tesz lehetővé. A technológia mára a modern filmgyártás szerves részévé vált, és számos produkcióban alkalmazzák. Aktuális példák között említhető James Gunn új Supermanje, a Brad Pitt főszereplésével készült Forma-1-es film vagy az HBO saját gyártású Sárkányok háza sorozata.

A virtuális filmgyártás lehetőségei ugyanakkor még messze nincsenek teljesen kiaknázva, ezért is kezdődött meg több mint egy éve a tárgyalássorozat a United Illusions és Hollywood egyik legnagyobb virtuális filmstúdiója, az Orbital Studios között. Az együttműködés megszületéséről Simon Zoltán, a fóti stúdió igazgatója mesélt:

„Külön megtiszteltetés számunkra, hogy az Orbital Studios bennünket választott első nemzetközi partnerének, miközben világszerte számos megkeresést kaptak hasonló együttműködésre. Már a stúdió tervezésekor is az volt a célunk, hogy olyan partnerrel dolgozhassunk, aki a virtual production élvonalát képviseli. Az Orbital Studios nemcsak ezt teljesíti, hanem a jövőképünk is ugyanaz: a tapasztalatokra építve tovább fejlesztjük a virtuális filmgyártás folyamatait, hogy még hatékonyabban használjuk ki a technológia kreatív és gyártási előnyeit. valamint a közös fejlesztések és projektek biztosítják, hogy a VP-innováció élvonalában maradjunk.”