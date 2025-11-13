"Remélem egyedül fog megszomorodni ez a nő" - durván leszólták Házasság első látásra Annát

A Házasság első látásra adásaiban egyre csak fokozódik a feszültség. Szinte már alig van olyan pár, akik együtt terveznék jövőjüket. Míg Dani és Kármen egy folyamatos érzelmi hullámvasúton ülnek, addig Anna és Peti már el is költöztek egymástól.

Házassági első látásra anna és peti

Fotó: TV2

A házasok csúnyán összebalhéztak az egyik terápián, amikor Anna elmondása szerint Peti letagadta, hogy csókolóztak volna.

Míg a feleség leginkább Ritával beszélte meg fájdalmait, a férj a legjobb barátjának, Szandinak öntötte ki a szívét.

"Egyelőre keresem a szavakat, hogy kulturált tudjak maradni… remélem egyedül fog megszomorodni ez a nő. Menjen haza a macskáihoz, aztán legyen velük boldog. Legalább a kandúr elviseli, más férfi nem fogja! Küldd el a francba, kolostorba, fú, te!" - mondta Szandi, aki annak is hangot adott, hogy nagyon örül annak, hogy elválnak, hiszen Anna egyáltalán nem illett Petihez.