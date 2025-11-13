Dávid Petra villantott és vallott: „A boldogság nem a tükörben kezdődik"

Dávid Petra két fotót osztott meg Instagram-oldalán, amikkel illusztrálta, hogy mennyit változott az elmúlt években, testben és lélekben is.
Nem attól leszel boldog, ha tökéletes leszel. Sokáig azt hittem, hogy a boldogság kulcsa a külső. Hogy ha elérem a tökéletes formát, a tökéletes testet, majd akkor minden a helyére kerül. De nem így lett
- kezdte inspiráló gondolatait a fitneszbajnok.
A két kép tökéletesen megmutatja, mennyire jó formában van a Házasság első látásra sztárja, azonban posztja nem a külsőségekről szól, hanem inkább arról, hogy a legfontosabb változás mindig belül történik.
A boldogság nem a tükörben kezdődik. Hanem belül. Abban, hogy megtanulsz szeretni magad akkor is, amikor még úton vagy
- vallotta be Dávid Petra.
Posztjában Petra azt is elárulta, hogy ma már nem hajszolja a tökéletességet, hanem inkább azt, hogy minden nap egy kicsit jobban érezze magát a saját bőrében.
A testem rengeteget változott, de a legnagyobb változás bennem történt
- írta Petra.
Dávid Petra már nem először nyújt inspirációt követőinek a közösségi oldalán. Átalakulásával több ezer embert motivál.
