Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dávid Petra villantott és vallott: „A boldogság nem a tükörben kezdődik"

Dávid Petra
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 13:30
Házasság első látásrainspirációfitnesz
A közösségi média oldalán osztott meg egy őszinte vallomást. Dávid Petra szerint a tökéletes test sem ér semmit, ha belül nem érezzük jól magunkat.

Dávid Petra két fotót osztott meg Instagram-oldalán, amikkel illusztrálta, hogy mennyit változott az elmúlt években, testben és lélekben is.

Dávid Petra megmutatja, hogy a boldogság nem a tükörben kezdődik
Dávid Petra megmutatja, hogy a boldogság nem a tükörben kezdődik / Fotó: Ladóczki Balázs

Dávid Petra megmutatja, hogyan talált rá a belső boldogságára

Nem attól leszel boldog, ha tökéletes leszel. Sokáig azt hittem, hogy a boldogság kulcsa a külső. Hogy ha elérem a tökéletes formát, a tökéletes testet, majd akkor minden a helyére kerül. De nem így lett

- kezdte inspiráló gondolatait a fitneszbajnok.

A két kép tökéletesen megmutatja, mennyire jó formában van a Házasság első látásra sztárja, azonban posztja nem a külsőségekről szól, hanem inkább arról, hogy a legfontosabb változás mindig belül történik.

A boldogság nem a tükörben kezdődik. Hanem belül. Abban, hogy megtanulsz szeretni magad akkor is, amikor még úton vagy

- vallotta be Dávid Petra.

Posztjában Petra azt is elárulta, hogy ma már nem hajszolja a tökéletességet, hanem inkább azt, hogy minden nap egy kicsit jobban érezze magát a saját bőrében.

A testem rengeteget változott, de a legnagyobb változás bennem történt

- írta Petra.

Dávid Petra már nem először nyújt inspirációt követőinek a közösségi oldalán. Átalakulásával több ezer embert motivál.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu