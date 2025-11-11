Valódi világsztárral futott össze Csuti

Bár csak egy MMA-mérkőzést ment el megnézni Csuti, valószínűleg ő sem számított arra, hogy igazi világsztárral fog találkozni, akivel még egy közös képe is lesz.

Híres sportolót rabolt el egy kép erejéig Csuti Fotó: Szabolcs László

Nemcsak Csuti gyűjtött be egy közös képet a híres brit ökölvívóval

Bár a nézők soraiból nézte a mérkőzéseket, az üzletember lecsapott a közös kép lehetőségére, mihelyt megpillantotta a híres brit ökölvívót, Michael Page-t.

A legalázatosabb világsztár, akivel valaha találkoztam! MVP in the house!

- írta posztjában.

Azonban nem ő volt az egyedüli, aki a sportolóval fotózkodott, ahogyan arról korábban beszámoltunk Gáspár Evelin is elcsábította az ökölvívót.