Valódi világsztárral futott össze Csuti

Bár csak egy MMA-mérkőzést ment el megnézni Csuti, valószínűleg ő sem számított arra, hogy igazi világsztárral fog találkozni, akivel még egy közös képe is lesz.
Bár a nézők soraiból nézte a mérkőzéseket, az üzletember lecsapott a közös kép lehetőségére, mihelyt megpillantotta a híres brit ökölvívót, Michael Page-t.
A legalázatosabb világsztár, akivel valaha találkoztam! MVP in the house!
- írta posztjában.
Azonban nem ő volt az egyedüli, aki a sportolóval fotózkodott, ahogyan arról korábban beszámoltunk Gáspár Evelin is elcsábította az ökölvívót.
