Valódi világsztárral futott össze Csuti

Csuti
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 17:35
Gáspár Evelinökölvívó
Még egy kép erejéig is sikerült elcsípnie a sportolót.

Bár csak egy MMA-mérkőzést ment el megnézni Csuti, valószínűleg ő sem számított arra, hogy igazi világsztárral fog találkozni, akivel még egy közös képe is lesz.

Híres sportolót rabolt el egy kép erejéig Csuti.
Híres sportolót rabolt el egy kép erejéig Csuti Fotó: Szabolcs László

Nemcsak Csuti gyűjtött be egy közös képet a híres brit ökölvívóval

Bár a nézők soraiból nézte a mérkőzéseket, az üzletember lecsapott a közös kép lehetőségére, mihelyt megpillantotta a híres brit ökölvívót, Michael Page-t.

A legalázatosabb világsztár, akivel valaha találkoztam! MVP in the house!

- írta posztjában.

Azonban nem ő volt az egyedüli, aki a sportolóval fotózkodott, ahogyan arról korábban beszámoltunk Gáspár Evelin is elcsábította az ökölvívót.

