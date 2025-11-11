„Amíg élünk, ebben a házban maradunk!” – Bódi Margó és Guszti mégis megtartják a kacsalábon forgó villájukat

Bódi Margóval a Sugarbird legutóbbi divatbemutatóján találkoztunk Békéscsabán, a Munkácsy Emlékház elegáns falai között. A népszerű énekesnő sugárzóan jókedvű volt, csodás formában, és ragyogott a boldogságtól.
Mint kiderült, nem is csoda, hogy a művésznő ennyire ragyog, hiszen idén decemberben férjével, Bódi Gusztival az ötvenedik házassági évfordulójukat ünneplik.
Decemberben leszünk 50 éves házasok a Gusztival. 1975. december 29-étől vagyunk egymáséi, és most egy kis családi lagzit is tartunk
– mesélte mosolyogva a Borsnak Margó, akinek szavai mögött érezhető az a mély szeretet és összetartozás, ami öt évtizede tartja össze őket.
A Bors arról is kérdezte Margót, hogy mi lett a sorsa a sokat emlegetett házuknak, amelyet korábban eladásra kínáltak. A 239 négyzetméteres, háromszintes luxusotthon, amelyet annak idején saját kezűleg újítottak fel, a család szíve-lelke, és bár egy ideig úgy tűnt, megválnak tőle, végül másként döntöttek.
Úgy volt, hogy eladjuk, de meggondoltuk magunkat. A gyerekek mondták, hogy nekik ez a ház a haza. Ha bárhol vannak az országban, ide jönnek haza
– árulta el Margó, majd hozzátette:
A másik ok az volt, hogy amennyiért el tudtuk volna adni, abból a mostani árak mellett egy kisebbet sem tudtunk volna venni. Úgyhogy maradunk. És most már, amíg élünk, itt leszünk.
Az otthon nemcsak falakból és bútorokból áll, hanem emlékekből, nevetésekből, gyerekkori illatokból és szívdobbanásokból. Margó és Guszti számára ez a ház mindennek a tanúja: a közös életük, sikereik és nehézségeik színtere.
„A gyerekek azt mondták, nekik ez a haza. Várom őket mindig haza, nagy szeretettel, egy kis szabolcsi töltött káposztával”
– mondta meghatottan az énekesnő.
A legendás zenészpár tehát nem költözik, inkább otthon, családban és szeretetben ünneplik meg az életük egyik legszebb mérföldkövét. Az aranylakodalom, a karácsony és az újév így idén különleges lesz a Bódi család számára: egy nagy, szeretettel teli ünnep, ahol minden generáció együtt lehet, a házban, amit közösen teremtettek meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.