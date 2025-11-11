„Amíg élünk, ebben a házban maradunk!” – Bódi Margó és Guszti mégis megtartják a kacsalábon forgó villájukat

Bódi Margóval a Sugarbird legutóbbi divatbemutatóján találkoztunk Békéscsabán, a Munkácsy Emlékház elegáns falai között. A népszerű énekesnő sugárzóan jókedvű volt, csodás formában, és ragyogott a boldogságtól.

Bódi Guszti felesége, Margó idén töltötte 63. életévét, csodásan néz ki (Fotó: archív / hot! magazin)

Bódi Margó és férje idén ünneplik 50 éves házassági évfordulójukat

Mint kiderült, nem is csoda, hogy a művésznő ennyire ragyog, hiszen idén decemberben férjével, Bódi Gusztival az ötvenedik házassági évfordulójukat ünneplik.

Decemberben leszünk 50 éves házasok a Gusztival. 1975. december 29-étől vagyunk egymáséi, és most egy kis családi lagzit is tartunk

– mesélte mosolyogva a Borsnak Margó, akinek szavai mögött érezhető az a mély szeretet és összetartozás, ami öt évtizede tartja össze őket.

Bódi Margó férje, Bódi Guszti idén már 50. éve boldog férje imádott feleségének (Fotó: László Szabolcs)

"A gyerekek mondták, hogy nekik ez a ház a haza"

A Bors arról is kérdezte Margót, hogy mi lett a sorsa a sokat emlegetett házuknak, amelyet korábban eladásra kínáltak. A 239 négyzetméteres, háromszintes luxusotthon, amelyet annak idején saját kezűleg újítottak fel, a család szíve-lelke, és bár egy ideig úgy tűnt, megválnak tőle, végül másként döntöttek.

Úgy volt, hogy eladjuk, de meggondoltuk magunkat. A gyerekek mondták, hogy nekik ez a ház a haza. Ha bárhol vannak az országban, ide jönnek haza

– árulta el Margó, majd hozzátette:

A másik ok az volt, hogy amennyiért el tudtuk volna adni, abból a mostani árak mellett egy kisebbet sem tudtunk volna venni. Úgyhogy maradunk. És most már, amíg élünk, itt leszünk.

Bódi Margó szabolcsi töltött káposztája elengedhetetlen lesz az idei karácsonyi menüből (Fotó: Szabolcs Laci)

Az emlékek, amiktől nem tudnak megválni

Az otthon nemcsak falakból és bútorokból áll, hanem emlékekből, nevetésekből, gyerekkori illatokból és szívdobbanásokból. Margó és Guszti számára ez a ház mindennek a tanúja: a közös életük, sikereik és nehézségeik színtere.

„A gyerekek azt mondták, nekik ez a haza. Várom őket mindig haza, nagy szeretettel, egy kis szabolcsi töltött káposztával”

– mondta meghatottan az énekesnő.

A legendás zenészpár tehát nem költözik, inkább otthon, családban és szeretetben ünneplik meg az életük egyik legszebb mérföldkövét. Az aranylakodalom, a karácsony és az újév így idén különleges lesz a Bódi család számára: egy nagy, szeretettel teli ünnep, ahol minden generáció együtt lehet, a házban, amit közösen teremtettek meg.