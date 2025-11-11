Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Amíg élünk, ebben a házban maradunk!” – Bódi Margó és Guszti mégis megtartják a kacsalábon forgó villájukat

Bódi Margó
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 13:00
karácsony50Bódi Gusztiémulatósévfordulóházassági évfordulóünneplés
A magyar mulatós zene ikonikus házaspárja immár öt évtizede elválaszthatatlan. Bár korábban felröppent a hír, hogy Bódi Margó és Bódi Guszti megválnának imádott otthonuktól, most végleg eldőlt: maradnak a villában.

Bódi Margóval a Sugarbird legutóbbi divatbemutatóján találkoztunk Békéscsabán, a Munkácsy Emlékház elegáns falai között. A népszerű énekesnő sugárzóan jókedvű volt, csodás formában, és ragyogott a boldogságtól. 

Bódi margó és férje bódi guszti
Bódi Guszti felesége, Margó idén töltötte 63. életévét, csodásan néz ki (Fotó: archív / hot! magazin)

Bódi Margó és férje idén ünneplik 50 éves házassági évfordulójukat 

Mint kiderült, nem is csoda, hogy a művésznő ennyire ragyog, hiszen idén decemberben férjével, Bódi Gusztival az ötvenedik házassági évfordulójukat ünneplik.

Decemberben leszünk 50 éves házasok a Gusztival. 1975. december 29-étől vagyunk egymáséi, és most egy kis családi lagzit is tartunk

 – mesélte mosolyogva a Borsnak Margó, akinek szavai mögött érezhető az a mély szeretet és összetartozás, ami öt évtizede tartja össze őket.

Bódi Margó férje, Bódi Guszti idén már 50. éve boldog férje imádott feleségének (Fotó: László Szabolcs)

"A gyerekek mondták, hogy nekik ez a ház a haza"

A Bors arról is kérdezte Margót, hogy mi lett a sorsa a sokat emlegetett házuknak, amelyet korábban eladásra kínáltak. A 239 négyzetméteres, háromszintes luxusotthon, amelyet annak idején saját kezűleg újítottak fel, a család szíve-lelke, és bár egy ideig úgy tűnt, megválnak tőle, végül másként döntöttek.

Úgy volt, hogy eladjuk, de meggondoltuk magunkat. A gyerekek mondták, hogy nekik ez a ház a haza. Ha bárhol vannak az országban, ide jönnek haza

– árulta el Margó, majd hozzátette: 

A másik ok az volt, hogy amennyiért el tudtuk volna adni, abból a mostani árak mellett egy kisebbet sem tudtunk volna venni. Úgyhogy maradunk. És most már, amíg élünk, itt leszünk.

Bódi Margó szabolcsi töltött káposztája elengedhetetlen lesz az idei karácsonyi menüből (Fotó: Szabolcs Laci)

Az emlékek, amiktől nem tudnak megválni 

Az otthon nemcsak falakból és bútorokból áll, hanem emlékekből, nevetésekből, gyerekkori illatokból és szívdobbanásokból. Margó és Guszti számára ez a ház mindennek a tanúja: a közös életük, sikereik és nehézségeik színtere.

„A gyerekek azt mondták, nekik ez a haza. Várom őket mindig haza, nagy szeretettel, egy kis szabolcsi töltött káposztával”

 – mondta meghatottan az énekesnő.

A legendás zenészpár tehát nem költözik, inkább otthon, családban és szeretetben ünneplik meg az életük egyik legszebb mérföldkövét. Az aranylakodalom, a karácsony és az újév így idén különleges lesz a Bódi család számára: egy nagy, szeretettel teli ünnep, ahol minden generáció együtt lehet, a házban, amit közösen teremtettek meg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu