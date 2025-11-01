Jöhet a baba Baronits Gáboréknál? Oczella Eszter csúnyán elszólta magát

Baronits Gábor és Oczella Eszter idén nyáron, augusztusban mondták ki a boldogító igent, meseszép környezetben, családtagjaik és barátaik jelenlétében. A népszerű színész és párja kapcsolatának annak idején senki nem jósolt nagy jövőt, ám ők mindenkire rácáfoltak.
Hamarosan pedig újabb mérföldkövéhez érkezhet Baronits Gábor és Oczella Eszter kapcsolata, utóbbi ugyanis kissé elszólta magát egy 24 órán át elérhető Instagram kérdezz-felelekben. A fitneszmodelltől azt kérdezték, hogy mitől problémás az arcbőre, ha egyszer tisztán étkezik és egészségesen él. Nos, Oczella Eszter válaszából egyértelműen az derül ki, hogy rajta vannak a babaprojekten, így Ungár Anikó hamarosan nagymama lehet!
„Januárban elhagytam a fogamzásgátlót, amit 15 évig szedtem, és itt kezdődött minden” – rántotta le a leplet titkáról Baronits Gábor felesége.
Baronits Gábor barátnője kezét három év együttlét után, tavaly tavasszal kérte meg Horvátországban, s Oczella Eszter a lánykérésre természetesen óriási igent felelt. A színész és a fitneszmodell a TV2 Totem című műsorában találkozott, majd 2021-ben egymásba szerettek. Kapcsolatuk villámgyorsan bontakozott ki: hamar összeköltöztek, majd sorra következtek a közös mérföldkövek. Most pedig új szintre lépett az életük, hiszen Baronits Gábor párja immár hivatalosan is a felesége lett.
Az esküvőt különleges helyszínen tartották, és bár a részletekről egyelőre nem nyilatkoztak, az Instagramon közzétett képek sokat elárultak. A rajongók örömmel fogadták a hírt, hiszen a pár már korábban is nyíltan vállalta szerelmét a közösségi médiában. A friss házaspár ugyanis azzal lepte meg követőit, hogy bemutatták a karikagyűrűiket. A fotók mellett egy igazán emlékezetes mozzanatról is beszámoltak: a gyűrűt nem a hagyományos módon adták át, hanem Lili, Baronits Gábor kutyája hozta el hozzájuk. A dobozka a hűséges négylábú nyakörvére volt erősítve, így vált ő is az esemény egyik főszereplőjévé.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.