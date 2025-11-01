Jöhet a baba Baronits Gáboréknál? Oczella Eszter csúnyán elszólta magát

Baronits Gábor és Oczella Eszter idén nyáron, augusztusban mondták ki a boldogító igent, meseszép környezetben, családtagjaik és barátaik jelenlétében. A népszerű színész és párja kapcsolatának annak idején senki nem jósolt nagy jövőt, ám ők mindenkire rácáfoltak.

Oczella Eszter és Baronits Gábor belevágott a családalapításba / (Fotó: Instagram)

Hamarosan pedig újabb mérföldkövéhez érkezhet Baronits Gábor és Oczella Eszter kapcsolata, utóbbi ugyanis kissé elszólta magát egy 24 órán át elérhető Instagram kérdezz-felelekben. A fitneszmodelltől azt kérdezték, hogy mitől problémás az arcbőre, ha egyszer tisztán étkezik és egészségesen él. Nos, Oczella Eszter válaszából egyértelműen az derül ki, hogy rajta vannak a babaprojekten, így Ungár Anikó hamarosan nagymama lehet!

„Januárban elhagytam a fogamzásgátlót, amit 15 évig szedtem, és itt kezdődött minden” – rántotta le a leplet titkáról Baronits Gábor felesége.

Baronits Gáborék nagy napja

Baronits Gábor barátnője kezét három év együttlét után, tavaly tavasszal kérte meg Horvátországban, s Oczella Eszter a lánykérésre természetesen óriási igent felelt. A színész és a fitneszmodell a TV2 Totem című műsorában találkozott, majd 2021-ben egymásba szerettek. Kapcsolatuk villámgyorsan bontakozott ki: hamar összeköltöztek, majd sorra következtek a közös mérföldkövek. Most pedig új szintre lépett az életük, hiszen Baronits Gábor párja immár hivatalosan is a felesége lett.

Baronits Gábor és Oczella Eszter augusztusban mondták ki a boldogító igent (Fotó: Instagram)

Az esküvőt különleges helyszínen tartották, és bár a részletekről egyelőre nem nyilatkoztak, az Instagramon közzétett képek sokat elárultak. A rajongók örömmel fogadták a hírt, hiszen a pár már korábban is nyíltan vállalta szerelmét a közösségi médiában. A friss házaspár ugyanis azzal lepte meg követőit, hogy bemutatták a karikagyűrűiket. A fotók mellett egy igazán emlékezetes mozzanatról is beszámoltak: a gyűrűt nem a hagyományos módon adták át, hanem Lili, Baronits Gábor kutyája hozta el hozzájuk. A dobozka a hűséges négylábú nyakörvére volt erősítve, így vált ő is az esemény egyik főszereplőjévé.