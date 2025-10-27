Zalatnai Cinitől kért elnézést Mészáros Árpád Zsolt - Videó

Zalatnai Cini az ország egyik legnépszerűbb énekesnője, legismertebb dalát generáció éneklik a mai napig. Mészáros Árpád Zsolt ezúttal őt formálta meg a Sztárban Sztár All Stars című műsorban, amelyet nem paródiaként tervezett a színpadra vinni.
MÁZS a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars című műsorban Zalatnai Cini bőrébe kellett bújnia és a "Nem vagy én apáca" című dalt adta elő. A felkészülés során elmondta, hogy nem szeretne paródiát csinálni az énekesnőből.
„Nem lesz paródia, de úgy is tudom, hogy annak fog tűnni.” - mondta az énekes a Tv2 műsorában. A produkció alatt látszott az énekes-színészen, hogy élvezte a produkciót, és kijelenthetjük, hogy nem vált paródiává a MÁZS által megformált Zalatnai Sarolta szerep.
A vasárnapi pordukciót követően az Instagramon kért elnézést az általa megformált énekesnőtől, illetve egy felhívást is bejelentett, amely a közelgő, új dalához tartozik.
Köszönöm szépen a segítségeteket, hogy tovább jutottam és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem hétről hétre. Vasárnap találkozunk, de egy újdonság, hogy nem csak a Sztárban Sztárban hanem a zenei felületeken, mindenhol hallható lesz az új dalom, gyertek velünk, hallgassátok meg. Lesz egy kihívás program a TikTokon - a refrént kell leénekelni, hiszen mindenki volt már szerelmes vagy mindenkinek volt már szerelmi csalódása.
- hangzott el az Instagramra feltöltött videóban.
