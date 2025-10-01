Rátalált a szerelem a 32 éves Utasi Árpira: Így él most az ország mesemondója

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis mesemondó legény a szerbiai Csantavérről, aki összeszedte minden bátorságát, majd jött, látott és győzött egy népszerű tehetségkutatóban. Ő nem volt más, mint Utasi Árpi, aki gyakorlatilag az egész ország kedvencévé vált. Azóta viszont nagyot fordult a világ a tiszta tekintetű kisfiúval.

Utasi Árpit a meséknek köszönhetően ismerte meg az ország (Fotó: Facebook)

Utasi Árpi a mesevilágból hirtelen felnőtt, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy szeptember 30-án ünnepelte a 32. születésnapját. Hogy megy az idő! A mesék királyfija számára bizony már nem a varázslatos történetek, fabulák a legfontosabbak, Árpi igyekszik a realitások talaján mozogni. Életében a főszerepet leginkább a kemény munka vette át, a legfrissebb információk szerint egy szabadkai gyárban dolgozik, ami legfőképp üvegszövetgyártással, és többek között szigetelőanyagok előállításával foglalkozik.

„Szeptemberben lesz két éve, hogy Szabadkán dolgozom ennek a bizonyos cégnek. Csoportvezető vagyok, mondhatni asztalfőnök. Emellett a fő célom, hogy lerakjam a jogsit, az elméleti részen már sikeresen túl vagyok. A negyven kötelező gyakorlati órából húszat már levezettem.”

Mesét már nem mondok gyakran, nem fér bele a rohanós hétköznapokba.

„A munkára és a jogsira koncentrálok, ha pedig akad egy kis szabadidőm, sportolok. Focizom vagy úszom egy jót” – nyilatkozta Utasi Árpi a Borsnak még 2023-ban.

Utasi Árpi szerelmi élete: Rejtélyes nőt szeret a kis mesemondó

No, de mi a helyzet a szerelemmel? Nos, Utasi Árpád nemrég azt nyilatkozta lapunknak, hogy nem jár el bulizni vagy ismerkedni, szóval mondhatni, a sorsra bízza, hogy rátalál-e a szerelem.

„Nem panaszkodom, nem szoktam eljárni ismerkedni, vagy ilyesmi. Én inkább a sorsra bízom a szerelmet” – mondta tavaly a Borsnak Utasi Árpád, aki azt is elképzelhetőnek tartja, hogy örökre becsukja azt a bizonyos mesekönyvet, aminek köszönhetően megismerte őt az ország.

Nos, bár a tehetségkutató gyereksztárja féltve őrzi a magánéletét, azt nem tagadja, hogy valaki bizony elrabolta a szívét. A Facebook-oldalán ugyanis bárki láthatja, hogy kapcsolatban van, még akkor is, ha a lány kilétét egyelőre nem fedte fel.