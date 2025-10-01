Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Rátalált a szerelem a 32 éves Utasi Árpira: Így él most az ország mesemondója

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 16:00
A mesék helyett már inkább a realitások talaján mozog a tiszta tekintetű fiú, akiért egykor egy ország rajongott. Utasi Árpi életében a munkáé a főszerep, a szíve pedig bizony, jó ideje foglalt.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis mesemondó legény a szerbiai Csantavérről, aki összeszedte minden bátorságát, majd jött, látott és győzött egy népszerű tehetségkutatóban. Ő nem volt más, mint Utasi Árpi, aki gyakorlatilag az egész ország kedvencévé vált. Azóta viszont nagyot fordult a világ a tiszta tekintetű kisfiúval.

Utasi Árpi
Utasi Árpit a meséknek köszönhetően ismerte meg az ország (Fotó: Facebook)

Utasi Árpi a mesevilágból hirtelen felnőtt, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy szeptember 30-án ünnepelte a 32. születésnapját. Hogy megy az idő! A mesék királyfija számára bizony már nem a varázslatos történetek, fabulák a legfontosabbak, Árpi igyekszik a realitások talaján mozogni. Életében a főszerepet leginkább a kemény munka vette át, a legfrissebb információk szerint egy szabadkai gyárban dolgozik, ami legfőképp üvegszövetgyártással, és többek között szigetelőanyagok előállításával foglalkozik.

„Szeptemberben lesz két éve, hogy Szabadkán dolgozom ennek a bizonyos cégnek. Csoportvezető vagyok, mondhatni asztalfőnök. Emellett a fő célom, hogy lerakjam a jogsit, az elméleti részen már sikeresen túl vagyok. A negyven kötelező gyakorlati órából húszat már levezettem.” 

Mesét már nem mondok gyakran, nem fér bele a rohanós hétköznapokba.

„A munkára és a jogsira koncentrálok, ha pedig akad egy kis szabadidőm, sportolok. Focizom vagy úszom egy jót”nyilatkozta Utasi Árpi a Borsnak még 2023-ban.

Utasi Árpi szerelmi élete: Rejtélyes nőt szeret a kis mesemondó

No, de mi a helyzet a szerelemmel? Nos, Utasi Árpád nemrég azt nyilatkozta lapunknak, hogy nem jár el bulizni vagy ismerkedni, szóval mondhatni, a sorsra bízza, hogy rátalál-e a szerelem.

Nem panaszkodom, nem szoktam eljárni ismerkedni, vagy ilyesmi. Én inkább a sorsra bízom a szerelmet – mondta tavaly a Borsnak Utasi Árpád, aki azt is elképzelhetőnek tartja, hogy örökre becsukja azt a bizonyos mesekönyvet, aminek köszönhetően megismerte őt az ország.

Nos, bár a tehetségkutató gyereksztárja féltve őrzi a magánéletét, azt nem tagadja, hogy valaki bizony elrabolta a szívét. A Facebook-oldalán ugyanis bárki láthatja, hogy kapcsolatban van, még akkor is, ha a lány kilétét egyelőre nem fedte fel.

Utasi Árpi
Utasi Árpi szerelmes – erről árulkodik a Facebook profilja (Fotó: Facebook)

Vajon mikor derül ki, hogy ki Utasi Árpi barátnője?

Egykor molnárlegénykényt tevékenykedett

A tehetségkutató hősének korábban a malom volt az élete, ám az sajnos csődbe ment. Ezután költözött Kecskemétre, ahol egy munkásszállóban élt.

„Körülbelül két hónapja dolgozom itt Kecskeméten, miután a malom sajnos csődbe ment. Gondoltam egyet, és elhatároztam, hogy a nyakamba veszem a várost! Azon is töprengtem, hogy Budapestre költözöm, de az túl nagy falat lett volna elsőre. Persze, amilyen gyakran csak tudom, meglátogatom a szüleimet Csantavéren” – mesélte hat éve a Ripostnak Utasi.

 

 

