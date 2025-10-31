Eldőlt, milyen új műsorok lesznek 2026-ban a TV2-n

„A legnagyobb változás, hogy Cannes-ban nem volt televíziós vásár egy éve, így jó volt mindenkit újra együtt látni, folytatni a személyes beszélgetéseket. Nagy várakozás volt a rendezvény körül, mi is nyitottabbak voltunk az újdonságokra. Szerencsére láttunk pár érdekes ötletet, ezeken azóta is dolgozunk. Így, ha minden jól megy ezek a formátumok 2026-ban el is érkezhetnek Magyarországra” – mesélte Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója szerint izgalmas 2026 lesz a képernyőn / Fotó: Markovics Gábor / Bors

„Előre leszervezett találkozóink vannak a stúdiókkal, forgalmazókkal és formátum tulajdonosokkal. Gyakorlatilag kora reggeltől késő estig be vagyunk táblázva. Összességében a TV2 csapta bőven 50 céggel találkozik ebben a néhány napban és rengeteg ötlettel tér haza” – tette hozzá.

Szerződéseket ritkán kötnek a helyszínen. „Sok olyan témában születik megegyezés, amiket már korábban elkezdtünk egyeztetni, és személyesen az utolsó kérdéses pontokban egyszerűbb döntésre jutni. Több nagy stúdióval van szerződésünk, de ezek üzleti titkok, így további konkrétumokat nem mondanék.

De számos céggel van olyan jó viszonyunk, hogy minden alap meg van ahhoz, hogy a jól működő kapcsolat folytatódjon és ezáltal biztosítva legyen a TV2 Csoport film és sorozat ellátása.

De hasonló a helyzet a tematikus tartalmak esetében is” – jegyezte meg.

Fischer Gábor szerint a TV2 kapcsolatrendszere nagyon fontos

Nem csak nappal, este is vannak programok Cannes-ban: „Idén négy estét töltöttünk Cannes-ban. Ilyenkor igyekszünk a legfontosabb amerikai stúdiókkal találkozni. De idén volt szerencsénk az Echoline-nal is vacsorázni, velük itt egyeztünk meg az Ázsia Expressz következő évadának gyártási szerződéséről. Cannes az esti bulikról is híres, amit az egyes disztribútorok tartanak, így valóban tartalmas napokat lehet eltölteni.”

A Hunyadit is láthatták Cannes-ban / Fotó: IMDB

Sztárokkal is lehet találkozni, azaz nem csak a médiaipari szakemberek összejöveteléről van szó: „Természetesen szoktak lenni sztárok is, akiket valaki meghív az általa gyártott sorozat népszerűsítése érdekében. Tavaly Cannes-ban mutatták be a Hunyadit is a világnak és ott voltak a magyar színészek. Különleges élmény volt, hogy a Fesztiválpalotában láthatták őket a világ tévés szakemberei.”

De leginkább ez a hely arra szól, hogy ápold a kapcsolataidat, mert az emberek nem is tudják, hogy mennyi személyes dolog van amögött, hogy végül egy formátumot ki vásárol meg, vagy ki miről értesül először. Szerencsére a TV2 csapata az elmúlt években ebbe rengeteg energiát tett, így azt gondolom, hogy egy nagyon széles és értékes nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, amit ilyenkor is tudunk ápolni.

Egyelőre nem tud új, biztosan megvett formátumokat bejelenteni, de a Big Picture tévés konferencián ez is megtörténik majd napokon belül, azaz már összeállt, mi lesz jövőre a TV2 csatornáin. Felröppent, hogy lesz Dancing with the Stars tavasszal, erre Fischer Gábor az válaszolta, hogy mi mikor kerül képernyőre, azt idejében bejelenti a tévétársaság. „Jelenleg óriási sikerrel fut a Házasság első látásra és a Legyen ön is milliomos! De a hétvégi showműsorok is jól szerepelnek. Még idén több újdonság jön, ezekről hamarosan beszámolunk” – tette hozzá.