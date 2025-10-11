Életveszélyes mutatványra vállalkozott a Tankcsapda sztárja

Együtt ünnepelték a sztárok az idén 10 éves a MOL Fresh Cornert Budaörsön, a Garibaldi utcai benzinkúton. Lékai-Ramóna, Kabát Péter és a Tankcsapda énekese, Lukács László mellett olimpiai bajnokok is érkeztek, volt, aki még a pult mögé is beállt a többieknek hot-dogot készíteni.

A Tankcsapda sztárja, Lukács Laci, Lékai-Kiss Ramónával, Kabát Petivel, Gulyás Michelle és Siklósi Gergely olimpiai bajnokokkal és Ratatics Péterrel (MOL) együtt ünnepelte a Fresh Corner születésnapját (Fotó: MG)

A Tankcsapda tagjai közül Lukács László is ott volt

A Fresh Corner nemcsak Magyarországon, hanem az egész régióban meghatározó: 2024-ben összesen 65 millió csésze kávét és 43 millió hot-dogot értékesített, csak hazánkban több mint 9 millió kávé és 8,5 millió hot-dog fogyott idén az első három negyedévben. Lukács Laci szerint ebből a fogyasztásból a Tankcsapda zenészei és nagy stábja is bőven kiveszi a részét.

„Nagyon hosszú időre nyúlik vissza a MOL és a Tankcsapda együttműködése, azt gondolom mind a két fél számára nagyon jó dolgokat hoztunk össze az elmúlt 15 évben” – mesélte a Borsnak Lukács Laci. „A Fresh Corner régóta része a mi történetünknek: forgattunk klipet MOL töltőállomáson, könyvbemutatót tartottunk az egyik budapesti Fresh Cornerben, és a rajongóinkkal is sokszor összefutottunk itt a turnék alkalmával. Ez a márka mára tényleg hozzátartozik a hazai mindennapokhoz.”

A debreceni rock banda frontembere azt is elárulta lapunknak, miért gondolták jó ötletnek anno bekopogni a MOL-hoz:

Állandóan úton vagyunk, rengeteget utazunk, értelemszerűen tankolnunk kell a kocsikba, a teherautóba, ami viszi a felszerelésünket. Mert egy rendes zenekar turnézik és mi ilyen szempontból egy rendes rock zenekar vagyunk, mi egész életünkben a turnézásban hittünk, persze szeretünk stúdióban lenni, új dalokat írni, de a Tankcsapda lételeme a turnézás. Ez pedig együtt jár azzal, hogy nappal is, éjszaka is járunk benzinkútra, ahol a sofőr kávét, mi pedig a koncert után már sört szoktunk venni. A viccet félretéve nagyon is életszerű egy ilyen együttműködés, ilyen kapcsolat a Mollal.





Lékai-Kiss Ramóna Kabát Petinek szívesen készített hot-dogot (Fotó: MG)

A Mol Campus legmagasabb pontján is járt

Lukács Laci mindig is szerette az extrém sportokat, sokáig ejtőernyőzött is.