90 éves lenne a Zsebtévé Hiszékeny ura, Szuhay Balázs

Szuhay Balázs 1935. október 20-án született, nagybirtokos ősei miatt kitelepítették a családot. Megváltoztatta a vezetéknevét, hogy színészi pályára kerülhessen, majd tévészerepléseivel, humoros írásaival, szinkronmunkáival lett ismert. Következzen tíz érdekesség Szuhay Balázsról!
1. Apai nagyapjának, Szluha Dénesnek Cecén volt birtoka, de a földet elveszítette a család. „Amiért nem a családom eredeti nevén szerepelek, annak egyik oka, hogy pályaválasztásommal nem szerettem volna szégyent hozni rájuk, másrészt, amikor én a színészi mesterséget kezdtem, akkor azt hangoztatták, hogy magyar színésznek magyaros hangzású neve legyen” – nyilatkozta 1995-ben.
2. Anyai nagyapjáék tizenhárman voltak testvérek. Dédapja korán meghalt, az ő szerepét a családban az idősebb fivérek vették át. Került ki közülük vasutas, iskolaigazgató, tábornok, asztalos. Jogász nagyapja, Berolák László népjóléti miniszter volt a Bethlen-kormányban.
3. Alig ért véget a háború, amikor apja fiatalon, 34 éves korában meghalt.
Anyám magára maradt két gyerekkel, velem és öcsémmel. A gimnáziumot a piaristáknál kezdtem. Csak a beiratkozás után derült ki, hogy nem is gimnazista vagyok, hanem felső tagozatos általános iskolás. Minden ellenkező híreszteléssel szemben anyám nem karrierizmusból íratott hozzájuk, nem is sejtettük, hogy egy Antall József nevű fiatalember ugyancsak ott koptatja a padokat.
4. 1951 nyarán a nagyapjával őket is kitelepítették, Taktaszadára: „Pontosabban szólva, csak minket, mert Nagyapa éppen kórházban volt, és azt mondták, majd akkor jön utánunk, ha szállítható lesz. Egy hónappal később meghalt. Nem akarták engedni, hogy Pesten temessük el, mondván, most már szállítható. Ötvenháromban térhettünk vissza Budapestre.”
5. Középiskolai tanulmányait a Toldy Ferenc gimnáziumban folytatta. A gimnáziummal párhuzamosan elvégezte Rózsahegyi Kálmán színiiskoláját, majd Békéscsabára került segédszínésznek. Két évvel később Kecskeméten már színészi státust kapott. Öt év után került vissza a fővárosba. A Vidám Színpad tagja volt 1960-tól 1992-ig, öt év kihagyással, akkor szabadúszó volt.
6. 1970-től ismét a Vidám Színpadon, 1986-tól a Mikroszkóp Színpadon, majd 1987 és 1992 között a Vidám Színpad produkcióiban lépett fel. Szuhay Balázs írt paródiákat, kabaréjeleneteket, 1992-től egy éven át a Ludas Matyi főszerkesztője volt, könyvei jelentek meg.
7. Amikor 1992-ben elvállalta a Ludas Matyi főszerkesztését, már túl volt az első infarktusomon.
Nekem nem egy, hanem másfél infarktus jött össze, mert bent, a kórházban még egyet kaptam... Igaz, utólag kiderült, hogy az a második csak egy semmi kis érgörcs volt. Szóval megkaptam az idézést. Ilyenkor szokták mondani, hogy az Úr magához szólított... De én kértem egy kis haladékot... Erre a haladékra azért van szükségem, mert úgy érzem, hogy még van tennivalóm.
8. 1995-ben arról beszélt, hogy soha nem volt klasszikus értelemben vett színész. „A kabarészínészet más műfaj, ott az ember nem előre leírt mondatokat mond el, hanem folyton módosít a szövegen a maga ízlése és hajlama szerint.
A számaimat, a konferanszaimat korábban is szinte kivétel nélkül magam írtam, megpróbáltam mindig elmondani a gondolataimat, természetesen az adott lehetőségek, korlátok között.
A kabarét nem szabad összekeverni a népszórakoztatással. Az mindig a magas műveltségű, tájékozott emberek szórakozása volt. A blődli nem tartozott bele. Sőt, a kabaré nem csak viccelődésből állt” - vélekedett.
9. A Zsebtévé egy gyermekeknek készült tévéműsor volt, amelynek epizódjait 1966-tól tizennyolc éven át sugározta a Magyar Televízió. Ennek volt rendszeres szereplője a Szuhay Balázs alakította Hiszékeny úr, akit folyamatosan átver Hakapeszi Maki, sokan ezzel a karakterrel azonosították. Szinkronszínészként is sokat dolgozott, olyan produkciókban hallhattuk, mint a Kukori és Kotkoda, a Kérem a következőt (Doktor Bubó), a Mekk Elek, sok más film és sorozat mellett. Yoda mester eredeti magyar hangja volt A Birodalom visszavág és A jedi visszatér filmekben.
10. Két lányuk született, a színész felesége 1998-ban halt meg. Ő 65 évesen hunyt el: 2001. május 11-én egy újabb szívroham végzett vele.
