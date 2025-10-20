90 éves lenne a Zsebtévé Hiszékeny ura, Szuhay Balázs

Szuhay Balázs 1935. október 20-án született, nagybirtokos ősei miatt kitelepítették a családot. Megváltoztatta a vezetéknevét, hogy színészi pályára kerülhessen, majd tévészerepléseivel, humoros írásaival, szinkronmunkáival lett ismert. Következzen tíz érdekesség Szuhay Balázsról!

Szuhay Balázs 1966-ban, a Magyar Rádió 6-os stúdiójában

Fotó: Fortepan, Szalay Zoltán

1. Apai nagyapjának, Szluha Dénesnek Cecén volt birtoka, de a földet elveszítette a család. „Amiért nem a családom eredeti nevén szerepelek, annak egyik oka, hogy pályaválasztásommal nem szerettem volna szégyent hozni rájuk, másrészt, amikor én a színészi mesterséget kezdtem, akkor azt hangoztatták, hogy magyar színésznek magyaros hangzású neve legyen” – nyilatkozta 1995-ben.

Szuhay Balázs családja nagy emberekből állt

2. Anyai nagyapjáék tizenhárman voltak testvérek. Dédapja korán meghalt, az ő szerepét a családban az idősebb fivérek vették át. Került ki közülük vasutas, iskolaigazgató, tábornok, asztalos. Jogász nagyapja, Berolák László népjóléti miniszter volt a Bethlen-kormányban.

Szuhay Balázs - Bán Klári, Kibédi Ervin, Csizmadia László, Bodrogi Gyula, Sinkovits Imre, Basa György, Alfonzó, Pajor István társaságában

Fotó: Fortepan, Csizmadia László

3. Alig ért véget a háború, amikor apja fiatalon, 34 éves korában meghalt.

Anyám magára maradt két gyerekkel, velem és öcsémmel. A gimnáziumot a piaristáknál kezdtem. Csak a beiratkozás után derült ki, hogy nem is gimnazista vagyok, hanem felső tagozatos általános iskolás. Minden ellenkező híreszteléssel szemben anyám nem karrierizmusból íratott hozzájuk, nem is sejtettük, hogy egy Antall József nevű fiatalember ugyancsak ott koptatja a padokat.

4. 1951 nyarán a nagyapjával őket is kitelepítették, Taktaszadára: „Pontosabban szólva, csak minket, mert Nagyapa éppen kórházban volt, és azt mondták, majd akkor jön utánunk, ha szállítható lesz. Egy hónappal később meghalt. Nem akarták engedni, hogy Pesten temessük el, mondván, most már szállítható. Ötvenháromban térhettünk vissza Budapestre.”

5. Középiskolai tanulmányait a Toldy Ferenc gimnáziumban folytatta. A gimnáziummal párhuzamosan elvégezte Rózsahegyi Kálmán színiiskoláját, majd Békéscsabára került segédszínésznek. Két évvel később Kecskeméten már színészi státust kapott. Öt év után került vissza a fővárosba. A Vidám Színpad tagja volt 1960-tól 1992-ig, öt év kihagyással, akkor szabadúszó volt.