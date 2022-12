Sass Dani: Tökéletes apuka akarok lenni

Sztárok sütnek Sass Danira: a gasztroblogger ismét Ábel Anitával vezeti az Ide süss! cukrászversenyt. A hatodik, Ünnepi kihívás című évad – amelyben ezúttal hírességek versenyeznek egymással – december 12-én 19 órától látható majd a VIASAT3-on.

Sass Dani nemréglett édesapa Fotó: Udvardi Attila / Viasat3

– Négy évvel ezelőtt az Ide süss! első évada volt az első műsorvezetői munkám. Itt minden a sütésről, a porcukorról, a vaníliaillatról szól, szóval nagyon testhezálló feladat. A Konyhafőnök egy korábbi évadában második helyezést értem el, így azt is pontosan tudom, hogy milyen a másik oldalon állni, időre sütni, stressz alatt jól teljesíteni.

Sass Dani és a szigorú zsűri - Szalai Dóri és Szabadfi Szabolcs - alaposan megvizsgálja az elkészült édességeket Fotó: Labancz Viktória / Viasat3

Az idei ünnepi évad azért is különleges, mert ezúttal nem civilek, hanem sztárok küzdenek a fődíjért és a szakértő zsűri – Szalai Dóri, a macaronok mestere és Szabadfi Szabolcs, mindenki kedvenc pékje – elismeréséért. A tíz versenyző Barát Ati, Bay Éva, Horváth Sisa Anna, Józan Laci, Kabát Peti, Király Linda, Megyeri Csilla, Nagy Sanyi, Nyári Dia és Pumped Gabó lesz.

– Kellemesen csalódtam az első forgatási napon a versenyzőkben. Azt tudom, hogy a saját területükön mindannyian profik, de az meglepett, hogy ebben a versenyben is mennyire fegyelmezettek, mennyire akarnak tanulni és jól teljesíteni.

Persze mindemellett megmaradt bennem az az érzés, hogy igazán szórakoztató egy hírességet látni, amint habot ver vagy mézeskalács-házikót épít

– idézte fel nevetve a forgatási napokat Dani, aki nemcsak a celebek társaságának örült, hanem műsorvezetőtársának, Ábel Anitának is.

A sztárversenyzők egyik feladata a mézeskalácsház-építés lesz. Dani és Dóri szakértő szemmel vizsgálják a kész műveket Fotó: Labancz Viktória / Viasat3

– Anitával már a forgatások előtt is nagyon jóban voltunk, év elején az elsők között volt, aki megtudta, hogy a feleségem babát vár – fedte fel Dani, akinek kislánya, Lili idén júliusban született.

– Másfél hónapos volt Lili, amikor elkezdődött az Ide süss! forgatása, és lelkifurdalásom volt, amiért másfél hónapig reggeltől estig dolgoztam, és alig tudtam velük lenni. Vigasztal, hogy a műsor nagyon kedves, családias formáció, így jó érzés volt ott lenni. Közben a feleségem, Orsi csodálatosan helyt állt, azóta pedig én is jobban részt tudok venni az otthoni feladatokban.

A fürdetés például mindig az enyém

– szögezte le a büszke apuka.

– Sok komoly kihívás van már mögöttem szakmailag is, és a sportban is: a klasszikus 42 kilométeres maratont is lefutottam, de az apaság minden eddiginél keményebb feladat. Tökéletes apuka akarok lenni, ez némi plusz stresszt is tesz rám talán, de azt kell, hogy mondjam, büszke vagyok magunkra, a szülői helytállásunkra. Az alvás kicsit nehéz, Lili még csak négy hónapos, de már viszontlátom rajta az én pörgésemet. De ha mosollyal kel reggel, azzal törli is az éjszakai sírást, és új lendülettel vágunk a napba – árulta el Dani.