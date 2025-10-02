Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Brutális dekoltázzsal, meztelen háttal fotózták Natalia Oreirót

Natalia Oreiro
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 09:00
díjátadószínésznő
A színésznő, aki nemrég Magyarországra is látogatott, a Premios Martín Fierro díjkiosztón járt, mivel jelölt volt Argentína legnagyobb tévés-mozis eseményén. Natalia Oreiro izgalmas szettben mutatta meg magát.
A Hilton Buenos Airesből sugározták, Santiago Del Moro vezette az argentin tévés-mozis ipar legnagyobb eseményét, a Premios Martín Fierrót, amelyen megjelent Natalia Oreiro is. Mint ismert, a színésznő Uruguayban született, de legtöbb telenovelláját, sorozatát, filmját Argentínában forgatta. A Santa Evita miatt jelölték most, de ezen az estén a legjobb színésznőnek Isabel Macedo bizonyult (Margarita sorozat, a Telefé és az HBO Max produkciója).

Natalia Oreiro: Nem is gondoltam, hogy egyszer családom lesz BORS
Natalia Oreiro 2025 szeptemberében Magyarországon járt a TV2 Sztárban Sztárban
Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

Egyik rajongója megjegyezte, hogy nyernie kellett volna, erre a színésznő egy szíves emojival válaszolt. Jelölték a Yosi, the Regretful Spy (eredeti címe Iosi, El Espia Arrepentido) miatt is. „Szerintem a Iosiban és az Evitában jobb voltál, mint Macedo, aki ugyanúgy játszik évek óta” – tette hozzá egy másik kommentelő.

Natalia Oreiro rajongói nem fogták vissza magukat 

A posztban van, aki az eleganciáját dicséri, más a szépségét. Olyan vagy, mint egy menyasszony. Szép, tehetséges és a legjobb színésznő a világon! Remélem, mindig ilyen szépséges és tehetséges maradsz, és mindig megkapod majd a világ legjobb díjait! Megérdemled!” – lelkesedett egy másik követője. Ez még nem minden, mert olyan hódolója is van, aki szerint istennőről van szó, és ez alapján már rengeteg Martin Fierro-díjat kellett volna kapnia. Egyértelmű tehát, hogy nem csak a Natalia Oreiro dalok népszerűek, hanem szinte minden, amihez köze van.

Megható videóval búcsúzott 

Natalia Oreiro az egyik legismertebb dél-amerikai telenovellasztár, olyan napi sorozatokban szerepelt, mint a Híresek és gazdagok, a Vad angyal, az Amanda O, a Te vagy az életem. Az énekesnőként is sikeres Natalia Oreiro a TV2 show-jában, a Sztárban Sztár All Starsban tűnt fel legutóbb, ez pedig a nézettségen is meglátszott.

Láthatóan remekül érezte magát Magyarországon, egy videót is megosztott a közösségi oldalán, amelyben látszik a nagy szeretet, érdeklődés, amivel itthon fogadták. Natalia Oreiro közönségtalálkozón vett részt, erről is vannak képek, természetesen a Sztár Sztár All Stars műsorából is. A videó végére bevágta az éjszakai Budapest fényeit, látszik, hogy a Gellért-hegyen járt, onnan vette fel a kivilágított Budai Várat, a Parlamentet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
