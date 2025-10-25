"Ne taktikázzál, már most ez a csengőhangod" - Rikárdó miatt áll a bál a Megasztárban

Curtis versenyzője miatt megint egymásnak feszültek a Mesterek a Megasztár első élő show-jában. Balogh Rikárdó elég nehéz esetnek tűnik a kisfilmje szerint, maga Curtis is bevallotta, nem indult zökkenőmentesen a kapcsolatuk. A fiatal fiú ugyanis késik, nem jelenik meg a próbákon és a megbeszélt időpontokon.

Curtis szerint azonban mindenki megérdemel egy újabb esélyt - éppen ezért karolta fel a rappert. Rikárdónak még egy számot is írt, ezzel debütált a Megasztár első élő show-jában.

Lehet, hogy a próbákon link volt Rikárdó, az élő show-ban viszont odatette magát, a zsűritagok mindegyike elájult az előadásától. Csakhogy csillagot csak három versenyzőnek lehet adni, és már taktikázni is kell, hiszen a Mesterek akár a saját versenyzőjüket is kigolyózhatják már a csillagos helyről. Curtis be is szólt Marics Petinek, ne taktikázzon, hiszen már ez a dal a csengőhangja.