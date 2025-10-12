Liptai Claudia szépségét is túlragyogja kislány - Fotó

Október 12-én vasárnap este berobbant a Sztárban Sztár All Stars hatodik élőshowja. A Tv2 ezúttal is az ország legnagyobb házibuliját hozta el a tévénézők otthonaiba. Ezúttal pedig egy különleges vendéget is magával vitt Liptai Claudia.
A show zsűritagja hétről hétre beragyogja szépségével a stúdiót, ami ezúttal egy kissé elhalványult. Ugyanis gyönyörű kislánya Panka is elkísérte, akinek a szépségére alig lehet találni szavakat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.