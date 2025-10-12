Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Miksa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Liptai Claudia szépségét is túlragyogja kislány - Fotó

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 20:05
Tv2Liptai Claudia
A Sztárban Sztár All Stars stúdiójába elkísérte a kislánya a zsűritagot. Liptai Claudia nagyon büszke lehet a kislányára.
K. C.
A szerző cikkei

Október 12-én vasárnap este berobbant a Sztárban Sztár All Stars hatodik élőshowja. A Tv2 ezúttal is az ország legnagyobb házibuliját hozta el a tévénézők otthonaiba. Ezúttal pedig egy különleges vendéget is magával vitt Liptai Claudia. 

A show zsűritagja hétről hétre beragyogja szépségével a stúdiót, ami ezúttal egy kissé elhalványult. Ugyanis gyönyörű kislánya Panka is elkísérte, akinek a szépségére alig lehet találni szavakat. 

Íme Liptai Claudia és a karján Panka

liptai claudia
Liptai Claudia és lánya / Fotó: Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu