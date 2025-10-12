Liptai Claudia szépségét is túlragyogja kislány - Fotó

Október 12-én vasárnap este berobbant a Sztárban Sztár All Stars hatodik élőshowja. A Tv2 ezúttal is az ország legnagyobb házibuliját hozta el a tévénézők otthonaiba. Ezúttal pedig egy különleges vendéget is magával vitt Liptai Claudia.

A show zsűritagja hétről hétre beragyogja szépségével a stúdiót, ami ezúttal egy kissé elhalványult. Ugyanis gyönyörű kislánya Panka is elkísérte, akinek a szépségére alig lehet találni szavakat.

Íme Liptai Claudia és a karján Panka