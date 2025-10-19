Lékai-Kiss Ramóna a kamera előtt vallotta be: imádja az idősebb férfiakat

Joe Cockerként csábította el a nőket a Sztárban Sztár All Stars hetedik élő show-jában Mészáros Árpád Zsolt. Vagyis csábította volna, ugyanis a zsűrinek nem igazán nyerte el a tetszését. Kivéve Lékai-Kiss Ramónának, aki először a Mikulás lecsúszott testvérét látta MÁZS-ban, majd nem várt vallomást tett.
"Nekem bejön ez az öreg bácsi karakter" - csúszott ki Rami száján, amire Hajós András azonnal kihúzta magát a székben. "Benned MÁZS, tetszik ez a csúnya bácsi karakter valami furcsa perverziótól vezérelve látnálak egy ilyen szexi dögös csajként. Nagyon várom, hogy tipegj be ide magassarkúban, kis bugyiban".
