Ámulatba ejtő és gyönyörű! Labancz Lilla csipkeruhájától forró a levegő

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 13:30
A sztár fülleszti képeivel a légkört. Labancz Lilla képe felrobbantotta az internet népét.

Az Álom.net sztárja mostanság nem annyira aktív a közösségi médiában, már ami a magánéletét jelenti. Labancz Lilla leginkább dögös és utazós képeket tesz közzé, így a rajongók biztosra mehetnek, hogy szépsége az évek alatt mit sem kopott - ahogy a pénztárcája sem.

Labancz Lilla merész képeiről híres

Tény és való, hogy a sztár semmit sem szégyell a kinézetén, így állandóan valamilyen alig takaró luxusruhában mutatkozik, ezzel pedig sikert sikerre halmoz.

Legújabb fotóján egy fekete csipkeruhában pompázik. Úgy néz ki Lilla ennyivel elintézte az évszakváltást!

Elpakoltam a nyári ruháimat, és elővettem az őszieket…

- írta a fotójához.

Mosolya a fotón legalább annyira ragyog, mint csupasz és extra hosszú lábai, amelyeket magassarkúba bújtatott. Aki végig görgeti a lapozós fotót, a végén egy kacér mozdulatot is elkaphat...

 

