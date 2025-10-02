Visszavonulhat a zenétől a TV2 sztárja: „Egyedül evickélni nagyon nehéz”

Karapancsev Kristóf 2023-ban nyert a Sztárban sztár leszek!-ben, egy sok százezres nézettségű show-ban. „Alapvetően esélytelennek éreztem magam, majd a középdöntőtől kezdve éreztem azt, hogy meg is nyerhetem. De őszintén szólva, szakmailag attól nem lett jobb, hogy megnyertem azt a műsort. Próbálkozom, saját kedvtelésből dalokat írok” – mondta megkeresésünkre.

Karapancsev Kristóf nem szeretne mindent egymaga csinálni (Fotó: TV2)

Menedzser, turnészervező nem állt mellé a tévés sikerek után. „Ez üzlet is, egyedül evickélni pedig nagyon nehéz. Ha valaki egyszerre próbál menedzser, koncertszervező, énekes, hangszeres előadó lenni, akkor egy idő után elege lesz… A legtöbb sikeres ember nem is csinálja ezt egyszerre. Persze muszáj valamennyi háttérmunkát végezni, de az egy szenzitív dolog, amikor az ember saját magát próbálja eladni.

Az ember zenéje egy termék, mint egy jó üveg bor.

De más, ha az ember dicséri a saját borát, mintha a saját zenéjével teszi ezt. Visszás, ha az ember saját magát dicséri” – vélekedett.

Karapancsev Kristóf más területen dolgozik

Lehet, hogy nem a zenében fog kiteljesedni: „Mindig volt bennem alapvetően egy hit, én Istennek hívom... ki hogy hívja, az már a saját maga dolga. Én mindig úgy voltam vele, hogy a Jóisten pont olyan irányba sodorja az embert, ahol az jó neki. Nem élem meg negatívumként, ami történik, de most azt érzem, hogy nem a zene lesz az utam hosszabb távon.”

Karapancsev Kristóf zenét okat (Fotó: TV2)

Magánoktatást vállal, zongorát tanít, trombitát is oktatna, de arra kevesebb a jelentkező. „Zeneiskolában nem szívesen tanítok, a magánoktatást preferálom. A zenetanítást nem szeretném főállásban végezni, óraadó zongoratanárként viszont dolgoztam, csak Szolnokra kellett járni, emiatt kellett ott hagynom” – mesélte. Budapesten, egy nemzetközi cégnél dolgozik, a német nyelvet használja.

Zenei produkcióval készül, de már nem annyira foglalkoztatja, hány emberhez jut el. Szeretne igényesebb hangszereléssel készült dalokat, komolyabb szövegeket: „Inkább az a cél, hogy aki hallgatja, annak adjon valamit az életéhez, és ne csak egy múló örömöt jelentsen, mint a legtöbb zene mostanában, amit két hét után elfelejtenek.”