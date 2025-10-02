Visszavonulhat a zenétől a TV2 sztárja: „Egyedül evickélni nagyon nehéz”

Karapancsev Kristóf 2023-ban nyert a Sztárban sztár leszek!-ben, egy sok százezres nézettségű show-ban. „Alapvetően esélytelennek éreztem magam, majd a középdöntőtől kezdve éreztem azt, hogy meg is nyerhetem. De őszintén szólva, szakmailag attól nem lett jobb, hogy megnyertem azt a műsort. Próbálkozom, saját kedvtelésből dalokat írok” – mondta megkeresésünkre.
Menedzser, turnészervező nem állt mellé a tévés sikerek után. „Ez üzlet is, egyedül evickélni pedig nagyon nehéz. Ha valaki egyszerre próbál menedzser, koncertszervező, énekes, hangszeres előadó lenni, akkor egy idő után elege lesz… A legtöbb sikeres ember nem is csinálja ezt egyszerre. Persze muszáj valamennyi háttérmunkát végezni, de az egy szenzitív dolog, amikor az ember saját magát próbálja eladni.
Az ember zenéje egy termék, mint egy jó üveg bor.
De más, ha az ember dicséri a saját borát, mintha a saját zenéjével teszi ezt. Visszás, ha az ember saját magát dicséri” – vélekedett.
Lehet, hogy nem a zenében fog kiteljesedni: „Mindig volt bennem alapvetően egy hit, én Istennek hívom... ki hogy hívja, az már a saját maga dolga. Én mindig úgy voltam vele, hogy a Jóisten pont olyan irányba sodorja az embert, ahol az jó neki. Nem élem meg negatívumként, ami történik, de most azt érzem, hogy nem a zene lesz az utam hosszabb távon.”
Magánoktatást vállal, zongorát tanít, trombitát is oktatna, de arra kevesebb a jelentkező. „Zeneiskolában nem szívesen tanítok, a magánoktatást preferálom. A zenetanítást nem szeretném főállásban végezni, óraadó zongoratanárként viszont dolgoztam, csak Szolnokra kellett járni, emiatt kellett ott hagynom” – mesélte. Budapesten, egy nemzetközi cégnél dolgozik, a német nyelvet használja.
Zenei produkcióval készül, de már nem annyira foglalkoztatja, hány emberhez jut el. Szeretne igényesebb hangszereléssel készült dalokat, komolyabb szövegeket: „Inkább az a cél, hogy aki hallgatja, annak adjon valamit az életéhez, és ne csak egy múló örömöt jelentsen, mint a legtöbb zene mostanában, amit két hét után elfelejtenek.”
A dalai szövegeit ő írja, a zenét is, a hangszerelést is ő oldja meg. Ez nem különleges dolog, szerinte sok popzenész csinálja így, viszont ő a közösségi médiát nem használja rutinosan. „Ezért is fontos, hogy egy csapat legyen az ember mögött. Van, amihez nincs érzékünk.
A posztcsinálás fontos része ennek a szakmának, de nekem ehhez nincs érzékem.
Szerintem a közösségi médiás jelenlét túlzottan előtérbe nyomult: vannak persze pozitív ellenpéldák, de nagyon fontos. Nekem meg nem a posztoláson jár az agyam” – mesélte.
Halász Rebekával együtt vannak, vele jön egy közös dal, próbálják minél hamarabb kiadni, de fontos, hogy milyen külsővel jelenik meg: „Arról szól, hogy miután a szeretteink elhunynak, milyen sokszor jut eszünkbe, hogy akkor nem kérdeztünk meg dolgokat, amikor megtehettük volna…”
Volt pár fellépésük idén közösen, nagy örömmel vállalják el ezeket, ők imádnak élőben énekelni mindketten. Rebekával újabb dalokat terveznek, és nem rágódnak azon, mi lehetett volna másképp. „Egy idő után az fontosabb, hogy megtaláljuk az örömöt az apró dolgokban az életben, és azokból építkezzünk” – vélekedett a Sztárban sztár leszek! legutóbbi győztese.
