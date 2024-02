„Ő volt a legnagyobb rajongóm" - elhunyt édesapjának üzen a Sztárban Sztár leszek! győztese

Elképesztő izgalmakat tartogatott tavaly decemberben a TV2-n futó Sztárban Sztár leszek! negyedik évadának fináléja. A döntő utolsó perceiben végül Majka és Pápai Joci csapatának versenyzői, Karapancsev Kristóf és Széchenyi Lili között dőlt el, hogy ki az év legsokoldalúbb előadója: a nézők végül úgy határoztak, hogy a 27 éves mezőtúri énekes, Kristóf volt az, aki a leginkább megérdemli a 20 millió forintos fődíjat és a nyereményautót.

Karapancsev Kristóf édesapjának üzen új dalával Fotó: TV2

Karapancsev Kristóf élete azóta fenekestül felfordult, nem elég, hogy felköltözött Budapestre, jövő pénteken új dallal rukkol elő, ami komoly pszichológiai témát feszeget: Kristóf ugyanis a gyermeki énjének és a 4 évvel ezelőtt elhunyt édesapjának üzen benne.

– Tavaly szeptemberben íródott a dal, ami a Porrá címet viseli és február 16-án jelenik meg. Nem egy kifejezetten lírai hangvételű dalról van szó, de a szöveg komoly háttérjelentéssel bír. A bennem lévő gyermeknek üzenek benne, mintha beszélgetnénk. Lényegében azt mondom neki, hogy merjem használni azt, amit megtanultam. Boldog, problémamentes gyermekkorom volt, ami sajnos roppant ritka. Apukámat négy évvel ezelőtt elveszítettem, rendkívül szoros kapcsolat volt köztünk. Ő volt a legnagyobb rajongóm, minden zenei ötletemben támogatott, motivált engem. Neki is üzenek a dalban

- árulta el a Borsnak Karapancsev Kristóf, aki nagyon kíváncsi arra, hogy milyen lesz a vadonatúj dalának a fogadtatása.

Karapancsev Kristóf mélypont és szakítás után lett a Sztárban Sztár leszek! királya

A Bors először számolt be arról, hogy Karapancsev Kristóf kedvesével közös megegyezés alapján véget vetett a kapcsolatának, pedig korábban minden tökéletesnek tűnt. Az énekes saját bevallása szerint elhanyagolta a kapcsolatát, ez is vezethetett a szétváláshoz. A fiatal énekesnek viszont a műsor miatt most nem olyan az élete, hogy beleférjen egy újabb románc, inkább a karrierjére szeretne koncentrálni.

– Be kellett látnom, hogy most a zenélésre és a műsorra szeretnék koncentrálni száz százalékig. Ezzel együtt azt is felismertem, hogy az utóbbi időben elhanyagoltam a párkapcsolatomat. Ezért nehéz szívvel, de közös megegyezéssel úgy döntöttünk a párommal, hogy külön utakon folytatjuk. Nem hagytunk nyitva kiskapukat, elengedtük egymás kezét, de azt megbeszéltük, hogy bármiben számíthat rám és én is rá. Úgy érzem, hosszú távon jó döntést hoztam, még akkor is, ha rövid távon nagyon meggyötörtek a történtek. Mindenesetre igyekszem különválasztani a szakmát a magánélettől – ismerte be sóhajtva Kristóf lapunknak október végén, aki közvetlenül a szakítás után egy lírai Sam Smith dallal lépett színpadra az élő show-ban és egyből adásgyőztes lett! Az biztos, hogy egy ilyen érzelmes produkcióhoz kellett valamiből merítenie Kristófnak, ami minden bizonnyal a magánéleti válsága volt.