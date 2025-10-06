"Rá kell menniük, mert különben kizsigerelnek" – Visszaéltek Janicsák Veca bizalmával! Barátsága is ráment már

Próbára rohan, korán kel, hogy iskolába vihesse kislányát, és hétvégén sem pihen Janicsák Veca, aki nagyszerű produkciókkal került a Sztárban Sztár – All Stars című műsor legjobb 12 versenyzője közé. Sok dolog az újdonság erejével hat rá, és van, amit most tanul.
„Engem sokszor elkönyvelnek egy erős nőnek, ami részben igaz is. Én viszont úgy látom, hogy az erő a számtalan nehéz pillanat nyomán fejlődik ki” – meséli Janicsák Veca. „Van bennem egy ösztönös harci kedv, ami átsegít olykor a gyakorlati nehézségeken, de nem az tett feltétlen ellenállóvá az élet egyéb területein.”
Az énekesnő szerint a látszat azonban olykor csal, mivel ő saját magát egy nagyon érzékeny embernek tartja, akinek a jóindulatával sokszor visszaéltek már.
„Volt idő, amikor egyáltalán nem húztam egyértelmű határokat. A mai napig észre veszem néha, hogy ez nehezemre esik. Szemléltető példa, ha az mondjuk, amikor egy barátságban vagy párkapcsolatban szimplán szeretetből vállalod a bulik után a sofőr szerepét azért, hogy a másik jól érezhesse magát. De egy másik dolog az, amikor hazaviszed az összes haverját a világ végére, és reggel ötkor azon kapod magad, hogy neked ugyanúgy fel kell majd kelned attól még a gyerekedhez, és bele kell állnod a napi feladatokba, mintha sikerült volna időben lefeküdnöd. Cserébe nem kapsz annyit vissza, hogy a másik kimondja: köszönöm, hogy hazavittél engem és a barátaimat.
Meg kellett tanulnom, nem a másiktól elvárni, hogy megértse mi itt a gond, hanem nem hozni magam olyan helyzetbe, ahol ez egyáltalán megtörténhet.
Arra a kérdésre, hogy erre mentek-e rá barátságok, Veca a következőt válaszolta:
„Hogyne! De bizonyos kapcsolatoknak rá kell menniük, mert különben kizsigerelnek. Ugyanakkor nem hibáztathatok senkit, hiszen én voltam az, aki ezekben a helyzetekben aktívan részt vett és nem húztam egyértelmű határokat, mert úgy gondoltam, hogyha én nem élek vissza helyzetekkel, akkor velem sem fordulhat elő, hogy valaki ezt tegye. Tapasztalatból tudom, hogy a negatív élmények idővel testi tüneteket is képesek produkálni, ezért is fontos a lelki és pszichés egészségünk” – mondta az énekes.
