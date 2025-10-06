"Rá kell menniük, mert különben kizsigerelnek" – Visszaéltek Janicsák Veca bizalmával! Barátsága is ráment már

Próbára rohan, korán kel, hogy iskolába vihesse kislányát, és hétvégén sem pihen Janicsák Veca, aki nagyszerű produkciókkal került a Sztárban Sztár – All Stars című műsor legjobb 12 versenyzője közé. Sok dolog az újdonság erejével hat rá, és van, amit most tanul.

Janicsák Veca kislányáért mindent megtesz (Fotó: TV2 / hot! magazin)

„Engem sokszor elkönyvelnek egy erős nőnek, ami részben igaz is. Én viszont úgy látom, hogy az erő a számtalan nehéz pillanat nyomán fejlődik ki” – meséli Janicsák Veca. „Van bennem egy ösztönös harci kedv, ami átsegít olykor a gyakorlati nehézségeken, de nem az tett feltétlen ellenállóvá az élet egyéb területein.”

Janicsák Veca: “Érzékeny embernek tartom magam”

Az énekesnő szerint a látszat azonban olykor csal, mivel ő saját magát egy nagyon érzékeny embernek tartja, akinek a jóindulatával sokszor visszaéltek már.

„Volt idő, amikor egyáltalán nem húztam egyértelmű határokat. A mai napig észre veszem néha, hogy ez nehezemre esik. Szemléltető példa, ha az mondjuk, amikor egy barátságban vagy párkapcsolatban szimplán szeretetből vállalod a bulik után a sofőr szerepét azért, hogy a másik jól érezhesse magát. De egy másik dolog az, amikor hazaviszed az összes haverját a világ végére, és reggel ötkor azon kapod magad, hogy neked ugyanúgy fel kell majd kelned attól még a gyerekedhez, és bele kell állnod a napi feladatokba, mintha sikerült volna időben lefeküdnöd. Cserébe nem kapsz annyit vissza, hogy a másik kimondja: köszönöm, hogy hazavittél engem és a barátaimat.

Meg kellett tanulnom, nem a másiktól elvárni, hogy megértse mi itt a gond, hanem nem hozni magam olyan helyzetbe, ahol ez egyáltalán megtörténhet.

Arra a kérdésre, hogy erre mentek-e rá barátságok, Veca a következőt válaszolta:

„Hogyne! De bizonyos kapcsolatoknak rá kell menniük, mert különben kizsigerelnek. Ugyanakkor nem hibáztathatok senkit, hiszen én voltam az, aki ezekben a helyzetekben aktívan részt vett és nem húztam egyértelmű határokat, mert úgy gondoltam, hogyha én nem élek vissza helyzetekkel, akkor velem sem fordulhat elő, hogy valaki ezt tegye. Tapasztalatból tudom, hogy a negatív élmények idővel testi tüneteket is képesek produkálni, ezért is fontos a lelki és pszichés egészségünk” – mondta az énekes.



