Hoppá, ki jelent meg a Megasztár stúdiójában

Kökény Lali visszatért oda, ahol 15 évvel ezelőtt édesapja harcolt a Megasztár-győzelemért. Kökény Attila fia hatalmas elszántsággal készült a Megasztár első élő show-jára.

Egy Michael Jackson számot kapott Mesterétől, Curtistől. A 19 éves énekes a zsűritagok szerint zseniálisan megoldotta a feladatot, egyszerre hozta Jacko és a saját stílusát is.

A TV2 stúdiójában ott drukkolt a családja is. Édesanyja és testvére még egy molinót is készített, hogy támogatásukról biztosítsák a fiatal tehetséget.