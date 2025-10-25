BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Hoppá, ki jelent meg a Megasztár stúdiójában

Kökény Lali
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 20:42
MegasztárKökény Attila
A Megasztár stúdiójában természetesen a családtagok is drukkolnak a versenyzőknek.

Kökény Lali visszatért oda, ahol 15 évvel ezelőtt édesapja harcolt a Megasztár-győzelemért. Kökény Attila fia hatalmas elszántsággal készült a Megasztár első élő show-jára. 

178A0816
 

Egy Michael Jackson számot kapott Mesterétől, Curtistől. A 19 éves énekes a zsűritagok szerint zseniálisan megoldotta a feladatot, egyszerre hozta Jacko és a saját stílusát is.

178A0788
 

A TV2 stúdiójában ott drukkolt a családja is. Édesanyja és testvére még egy molinót is készített, hogy támogatásukról biztosítsák a fiatal tehetséget.

 

