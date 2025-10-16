Házasság első látásra: durva kritikával illette felesége a hősszerelmest: „Nincsenek érzelmeim feléd. Bohócnak nézlek, kinevetlek”

A Házasság első látásra párja nem találta meg még teljesen a közös hangot. Vas Réka és Horváth Richárd ugyan szimpatizál egymással, de az érzelmek nem igazán tudtak kialakulni a folytonos rivalizálás és csipkelődés miatt. Úgy fest, a kapcsolatuk könnyen rossz irányba is fordulhat.

Házasság első látásra Rékája és Ricsije nem mélyült még el a romantikus hangulatban (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Réka és Ricsi nem találja a közös hangot?

A Házasság első látásra szereplői az esküvő után nászútra utaztak, míg Rebeka és Zsolt Nizzába repült, addig Réka és Ricsi Marokkóban élvezhette a mézes hetek első felvonását, ám a műsor szakértői megjegyezték, nem feltétlenül szerencsés, ha továbbra is a humor mögé rejtőznek és csak a felszínen maradnak, egymással csipkelődve.

Hogy a hangulatot oldja, Ricsi egy hastáncos hölgyet fogad, hogy tanítsa meg újdonsült feleségét riszálni kicsit, ám a program félresiklik, féltékenységbe csap át, Réka pedig kineveti a hölggyel táncoló Ricsit. A friss férj pedig egyre nehezebben viseli, hogy neje nem nyílik meg előtte.

A Házasság első látásra Ricsije hastáncost fogad, hogy oldja a hangulatot, de nem sül el jól a mutatvány (Fotó: TV2)

„Valószínűleg ugyanúgy éreznek egymás iránt”

„Nekem több idő kell, hogy megnyíljak. Ez nyilván nem szerelem első látásra, ezt mindketten tudjuk” – hepciáskodik a magát „örök optimistaként” aposztrofáló lány, aki végül megadja a kegyelemdöfést:

„Nincsenek érzelmeim feléd. Bohócnak nézlek, kinevetlek

– veti oda a csalódott Ricsinek.

A műsor szakértője ezt a magyarázatot adja a páros viselkedésére (Fotó: TV2)

Úgy fest, nem csak Miló Viki és Attila házassága nem zökkenőmentes eddig. A Házasság első látásra pszichológusa, Tóth Melinda így értékeli Réka és Ricsi pillanatnyi helyzetét: