Házasság első látásra: durva kritikával illette felesége a hősszerelmest: „Nincsenek érzelmeim feléd. Bohócnak nézlek, kinevetlek”

A Házasság első látásra párja nem találta meg még teljesen a közös hangot. Vas Réka és Horváth Richárd ugyan szimpatizál egymással, de az érzelmek nem igazán tudtak kialakulni a folytonos rivalizálás és csipkelődés miatt. Úgy fest, a kapcsolatuk könnyen rossz irányba is fordulhat.
A Házasság első látásra szereplői az esküvő után nászútra utaztak, míg Rebeka és Zsolt Nizzába repült, addig Réka és Ricsi Marokkóban élvezhette a mézes hetek első felvonását, ám a műsor szakértői megjegyezték, nem feltétlenül szerencsés, ha továbbra is a humor mögé rejtőznek és csak a felszínen maradnak, egymással csipkelődve.
Hogy a hangulatot oldja, Ricsi egy hastáncos hölgyet fogad, hogy tanítsa meg újdonsült feleségét riszálni kicsit, ám a program félresiklik, féltékenységbe csap át, Réka pedig kineveti a hölggyel táncoló Ricsit. A friss férj pedig egyre nehezebben viseli, hogy neje nem nyílik meg előtte.
„Nekem több idő kell, hogy megnyíljak. Ez nyilván nem szerelem első látásra, ezt mindketten tudjuk” – hepciáskodik a magát „örök optimistaként” aposztrofáló lány, aki végül megadja a kegyelemdöfést:
„Nincsenek érzelmeim feléd. Bohócnak nézlek, kinevetlek
– veti oda a csalódott Ricsinek.
Úgy fest, nem csak Miló Viki és Attila házassága nem zökkenőmentes eddig. A Házasság első látásra pszichológusa, Tóth Melinda így értékeli Réka és Ricsi pillanatnyi helyzetét:
Olyan, mintha az önértékelésük nem lenne rendben, és egymással versengenének, hogy kit érdekel kevésbé, hogy a másik hogyan érez. Magukat hergelik abba, hogy egyre távolodjanak, holott ugyanazt csinálják, mert valószínűleg ugyanúgy éreznek egymás iránt.
